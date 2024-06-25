Фанаты «Флориды» засвистели после того, как Макдэвида признали MVP Кубка Стэнли-2024

В Санрайзе (США) завершился решающий седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

После матча самым ценным игроком (MVP) завершившегося плей-офф был признан звёздный нападающий и капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид. Примечательно, что когда его имя объявили в качестве обладателя данной награды, публика на арене встретила это свистом, недвусмысленно намекнув, что данный приз должен был достаться российскому голкиперу «пантер» Сергею Бобровскому.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео реакции фанатов «Флориды» на MVP Макдэвиду:

Напомним, серия между «Флоридой» и «Эдмонтоном» развивалась весьма драматично. «Пантеры» одержали три подряд победы на старте, после чего «нефтяники» смогли осуществить камбэк.

Отметим, что «Пантерз» смогли добиться заветной цели со второй попытки. В прошлом сезоне самый южный клуб лиги также дошёл до финала, однако не смог в нём ничего противопоставить «Вегас Голден Найтс» (1-4).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: