Сергей Бобровский стал первой звездой решающего, 7-го матча финала Кубка Стэнли

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Санрайзе (США) завершился решающий седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имя трёх лучших хоккеистов решающего матча финальной серии. Первой звездой стал российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, в его активе сегодня 23 отражённых броска. Второй звездой признан канадский форвард «Пантерз» Сэм Райнхарт, отличившийся заброшенной шайбой.

Третья звезда — нападающий «Флориды» Картер Вераге, записавший в свой актив сегодня заброшенную шайбу и ассист.

Напомним, серия между «Флоридой» и «Эдмонтоном» развивалась весьма драматично. «Пантеры» одержали три подряд победы на старте, после чего «нефтяники» смогли осуществить камбэк.