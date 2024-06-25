ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кори Перри проиграл четвёртый финал Кубка Стэнли за последние пять лет

Кори Перри проиграл четвёртый финал Кубка Стэнли за последние пять лет
Аудио-версия:
Комментарии

Этой ночью в Санрайзе (США) прошёл решающий седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 7-й матч
25 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Родригес, Лунделль) – 04:27 (5x5)     1:1 Янмарк (Сеси) – 06:44 (5x5)     2:1 Райнхарт (Вераге, Куликов) – 35:11 (5x5)    

Примечательно, что для 39-летнего ветерана «Ойлерз» Кори Перри этот проигранный финал стал уже четвёртым за последние пять лет. В 2020 году он не смог взять трофей в составе «Даллас Старз», в 2021 — с «Монреаль Канадиенс», а в 2022 — с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Всего в нынешнем плей-офф Перри провёл 19 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.

Напомним, серия между «Флоридой» и «Эдмонтоном» развивалась весьма драматично. «Пантеры» одержали три подряд победы на старте, после чего «нефтяники» смогли осуществить камбэк.

Материалы по теме
Макдэвид не вышел на награждение MVP плей-офф. Его отец готовился снимать момент

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android