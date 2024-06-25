НХЛ опубликовала пост, посвященный Сергею Бобровскому

В Санрайзе (США) завершился решающий седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

После окончания матча пресс-служба НХЛ в соцсетях опубликовала пост, посвященный голкиперу «Флориды Пантерз» Сергею Бобровскому. Сегодня он выиграй свой первый в карьере Кубок Стэнли.

«Ты официально вернулся к делу, Бобровский», — гласит подпись под фотографией Бобровского, держащего в руках Кубок Стэнли.

В этом матче российский страж ворот отразил 23 броска и был признан первой звездой встречи.

Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.