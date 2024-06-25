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Кори Перри — первый игрок в истории, проигравший финал КС с четырьмя разными командами

Кори Перри — первый игрок в истории, проигравший финал КС с четырьмя разными командами
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Этой ночью в Санрайзе (США) прошёл решающий седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 7-й матч
25 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Родригес, Лунделль) – 04:27 (5x5)     1:1 Янмарк (Сеси) – 06:44 (5x5)     2:1 Райнхарт (Вераге, Куликов) – 35:11 (5x5)    

Примечательно, что для 39-летнего ветерана «Ойлерз» Кори Перри этот проигранный финал стал уже четвёртым за последние пять лет.

Таким образом, Перри стал первым игроком в истории НХЛ, кто проигрывал в финале Кубка Стэнли в составе четырёх разных команд. Также в 2020 году он не смог взять трофей в составе «Даллас Старз», в 2021 — с «Монреаль Канадиенс», а в 2022 — с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

При этом, один раз канадец всё же становился обладателем главного трофея НХЛ — в 2007 году с «Анахайм Дакс».

Всего в нынешнем плей-офф Перри провёл 19 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.

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