Кори Перри — первый игрок в истории, проигравший финал КС с четырьмя разными командами

Этой ночью в Санрайзе (США) прошёл решающий седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

Примечательно, что для 39-летнего ветерана «Ойлерз» Кори Перри этот проигранный финал стал уже четвёртым за последние пять лет.

Таким образом, Перри стал первым игроком в истории НХЛ, кто проигрывал в финале Кубка Стэнли в составе четырёх разных команд. Также в 2020 году он не смог взять трофей в составе «Даллас Старз», в 2021 — с «Монреаль Канадиенс», а в 2022 — с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

При этом, один раз канадец всё же становился обладателем главного трофея НХЛ — в 2007 году с «Анахайм Дакс».

Всего в нынешнем плей-офф Перри провёл 19 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.

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Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: