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«Флорида» установила антирекорд в финалах Кубка Стэнли несмотря на выигрыш трофея

«Флорида» установила антирекорд в финалах Кубка Стэнли несмотря на выигрыш трофея
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Этой ночью в Санрайзе (США) прошёл решающий седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 7-й матч
25 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Родригес, Лунделль) – 04:27 (5x5)     1:1 Янмарк (Сеси) – 06:44 (5x5)     2:1 Райнхарт (Вераге, Куликов) – 35:11 (5x5)    

Несмотря на общий успех, «Флорида» забросила в этой серии на пять шайб меньше, чем «нефтяники» (18 против 23). Это худшая разница шайб в истории финалов Кубка Стэнли («-5») для команды, ставшей его обладателем. Предыдущий рекорд принадлежал «Сент-Луис Блюз», который в финальной серии 2019 года забросил на четыре шайбы меньше, чем поверженный ими «Бостон Брюинз».

Напомним, серия между «Флоридой» и «Эдмонтоном» развивалась весьма драматично. «Пантеры» одержали три подряд победы на старте, после чего «нефтяники» смогли осуществить камбэк.

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