«Флорида» установила антирекорд в финалах Кубка Стэнли несмотря на выигрыш трофея

Этой ночью в Санрайзе (США) прошёл решающий седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

Несмотря на общий успех, «Флорида» забросила в этой серии на пять шайб меньше, чем «нефтяники» (18 против 23). Это худшая разница шайб в истории финалов Кубка Стэнли («-5») для команды, ставшей его обладателем. Предыдущий рекорд принадлежал «Сент-Луис Блюз», который в финальной серии 2019 года забросил на четыре шайбы меньше, чем поверженный ими «Бостон Брюинз».

Напомним, серия между «Флоридой» и «Эдмонтоном» развивалась весьма драматично. «Пантеры» одержали три подряд победы на старте, после чего «нефтяники» смогли осуществить камбэк.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: