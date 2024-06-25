«Посвящаю победу богу». Бобровский — о триумфе в Кубке Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поблагодарил бога после победы в финальной серии Кубка Стэнли — 2024. Этой ночью его команда взяла верх над «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ.

«Я хочу поблагодарить бога за эту возможность, за этот опыт. Я ничто без него, я хочу посвятить эту победу ему, и мне просто повезло. Путь к победе не был лёгким, это точно, но оно того стоило. Каждый день, каждая минута работы стоили того», — приводит слова Бобровского ESPN.

В этом матче российский страж ворот отразил 23 броска и был признан первой звездой встречи.

Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.