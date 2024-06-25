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Клуб из штата Флорида становится обладателем Кубка Стэнли в третий раз за последние 5 лет

Клуб из штата Флорида становится обладателем Кубка Стэнли в третий раз за последние 5 лет
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Этой ночью в Санрайзе (США) прошёл решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 7-й матч
25 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Родригес, Лунделль) – 04:27 (5x5)     1:1 Янмарк (Сеси) – 06:44 (5x5)     2:1 Райнхарт (Вераге, Куликов) – 35:11 (5x5)    

Таким образом, это уже третий раз за последние пять лет, когда обладателем главного трофея НХЛ стал клуб, базирующийся в штате Флорида. В 2020 и 2021 годах победителем становилась «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая также представляет самый южный штат США.

Напомним, серия между «Флоридой» и «Эдмонтоном» развивалась весьма драматично. «Пантеры» одержали три подряд победы на старте, после чего «нефтяники» смогли осуществить камбэк.

Отметим, что этот сезон стал уже 31-м подряд, когда Кубок достался команде из США.

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