Клуб из штата Флорида становится обладателем Кубка Стэнли в третий раз за последние 5 лет

Этой ночью в Санрайзе (США) прошёл решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

Таким образом, это уже третий раз за последние пять лет, когда обладателем главного трофея НХЛ стал клуб, базирующийся в штате Флорида. В 2020 и 2021 годах победителем становилась «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая также представляет самый южный штат США.

Напомним, серия между «Флоридой» и «Эдмонтоном» развивалась весьма драматично. «Пантеры» одержали три подряд победы на старте, после чего «нефтяники» смогли осуществить камбэк.

Отметим, что этот сезон стал уже 31-м подряд, когда Кубок достался команде из США.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: