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В третий раз за последние пять лет Кубок Стэнли выиграл клуб с российским вратарём

В третий раз за последние пять лет Кубок Стэнли выиграл клуб с российским вратарём
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Этой ночью в Санрайзе (США) прошёл решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 7-й матч
25 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Родригес, Лунделль) – 04:27 (5x5)     1:1 Янмарк (Сеси) – 06:44 (5x5)     2:1 Райнхарт (Вераге, Куликов) – 35:11 (5x5)    

Первой звездой этого матча был признан российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский, отразивший 23 броска по своим воротам.

Таким образом, это уже третий раз за последние пять лет, когда главный трофей НХЛ достался команде с россиянином на позиции основного голкипера. В 2020 и 2021 годах Кубок выигрывала «Тампа-Бэй Лайтнинг», ворота которой защищал Андрей Василевский.

Напомним, серия между «Флоридой» и «Эдмонтоном» развивалась весьма драматично. «Пантеры» одержали три подряд победы на старте, после чего «нефтяники» смогли осуществить камбэк.

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