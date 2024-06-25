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Вратарь «Флориды» Бобровский, завоевав Кубок Стэнли, установил необычный рекорд НХЛ

Вратарь «Флориды» Бобровский, завоевав Кубок Стэнли, установил необычный рекорд НХЛ
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, одержав победу в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024, установил необычный рекорд НХЛ.

Сергей стал первым голкипером в Национальной хоккейной лиге, кто победил в плей-офф НХЛ, проведя в регулярке 700 и более матчей. На данный момент у Бобровского ровно 700 матчей в регулярном сезоне.

В Санрайзе (США) завершился решающий седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

В этом матче российский страж ворот отразил 23 броска и был признан первой звездой встречи.

Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.

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