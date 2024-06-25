Бобровский в каждой серии КС играл против хоккеиста, набравшего 100+ очков в регулярке

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский в каждом раунде нынешнего плей-офф Национальной хоккейной лиги играл против хоккеиста, который набрал как минимум 100 очков в регулярном сезоне.

В первом раунде это был Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (144 очка в регулярке, 7 — в раунде), во втором — Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз» (110 и 3), в третьем — Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» (120 и 4), в финале Кубка Стэнли — Коннор Макдэвид (132 и 8) и Леон Драйзайтль (106 и 2) из «Эдмонтон Ойлерз». Отмечается, что от этих игроков Бобровский пропустил всего четыре шайбы.

В Санрайзе (США) завершился решающий седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

В этом матче российский страж ворот отразил 23 броска и был признан первой звездой встречи.

Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.