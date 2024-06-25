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Российский защитник «Флориды» Куликов установил рекорд НХЛ среди полевых игроков

Российский защитник «Флориды» Куликов установил рекорд НХЛ среди полевых игроков
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Российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов, одержав победу в Кубке Стэнли, установил рекорд НХЛ среди полевых игроков, сообщает пресс-служба лиги.

Игрок обороны стал первым среди полевых, кто победил в Кубке Стэнли, прежде сыграв за семь разных клубов НХЛ. Дмитрий выступал за «Баффало Сэйбрз», «Виннипег Джетс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Эдмонтон Ойлерз», «Миннесоту Уайлд», «Анахайм Дакс» и «Питтсбург Пингвинз». Единственным игроком лиги, у которого есть данное достижение является экс-вратарь клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кёртис Макэлинни, который уже завершил карьеру.

Отметим, что Куликов был задрафтован «Флоридой» в 2009 году под общим 14 номером.

Напомним, серия между «Флоридой» и «Эдмонтоном» развивалась весьма драматично. «Пантеры» одержали три подряд победы на старте, после чего «нефтяники» смогли осуществить камбэк.

Отметим, что «Пантерз» смогли добиться заветной цели со второй попытки. В прошлом сезоне самый южный клуб лиги также дошёл до финала, однако не смог в нём ничего противопоставить «Вегас Голден Найтс» (1-4).

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