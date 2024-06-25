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Тренеру «Флориды» понадобилось больше всего матчей в НХЛ, чтобы выиграть Кубок Стэнли

Тренеру «Флориды» понадобилось больше всего матчей в НХЛ, чтобы выиграть Кубок Стэнли
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис установил рекорд среди наставников НХЛ. Чтобы одержать победу в Кубке Стэнли, ему понадобилось 1985 матчей.

Фото: nhl

На второй строчке — Барри Тротц (1637 матчей), на третьем — Джоэль Кенневилль (1125 встреч).

В Санрайзе (США) завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ — 2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

Российский защитник хозяев Дмитрий Куликов отметился в этом матче результативной передачей. Его соотечественник и одноклубник Сергей Бобровский отразил 23 броска по своим воротам. Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.

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