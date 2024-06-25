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Александр Барков стал первым финским капитаном, поднявшим Кубок Стэнли

Александр Барков стал первым финским капитаном, поднявшим Кубок Стэнли
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Александр Барков стал первым финским капитаном, поднявшим Кубок Стэнли, сообщает пресс-служба НХЛ. Этой ночью «Флорида Пантерз» взяла верх над «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ.

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги также сообщает, что Барков стал пятым европейским капитаном, выигрывавшим главный трофей НХЛ. Ранее этого добились Никлас Лидстрём («Детройт Ред Уингз», 2008 год), Здено Хара («Бостон Брюинз», 2011), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 2018), Габриэль Ландеског («Колорадо Эвеланш», 2022).

Ранее капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков объяснил, почему российский голкипер Сергей Бобровский стал первым в команде, кому он передал Кубок Стэнли.

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