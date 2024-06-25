Капитан «Флориды» объяснил, почему Бобровский стал первым, кому он передал Кубок Стэнли

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков объяснил, почему российский голкипер Сергей Бобровский стал первым в команде, кому он передал Кубок Стэнли.

«Он это заслужил. Он выступает в лиге уже долгое время, он лидер и лучший игрок в нашей команде, так что он это заслужил», — приводит слова Баркова ESPN.

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В Санрайзе (США) завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

В этом матче российский страж ворот отразил 23 броска и был признан первой звездой встречи.

Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.