М. Ткачук — болельщикам «Калгари»: вы знаете, я не мог позволить «Эдмонтону» победить

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук после победы в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 над «Эдмонтон Ойлерз» обратился к болельщикам «Калгари Флэймз», за который форвард играл шесть сезонов.

«Передаю привет моим болельщикам в Калгари. Вы знаете, я не мог позволить «Эдмонтону» победить», — заявил Ткачук в эфире Sportsnet.

Напомним, в Санрайзе (США) завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ — 2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

Российский защитник хозяев Дмитрий Куликов отметился в этом матче результативной передачей. Его соотечественник и одноклубник Сергей Бобровский отразил 23 броска по своим воротам. Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.