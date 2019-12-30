Славные мгновения. Что произошло с российской борьбой в 2019 году

Российские борцы уходящий 2019 год вспоминают с удовольствием. Далеко не все виды спорта в нашей стране могут похвастать таким мощным зарядом позитива, который исходит от борьбы, – были и славные победы, и спортивные подвиги, и эффектные предолимпийские возвращения, и яркие турниры, проходившие в России. Вспоминаем самые яркие моменты уходящего года.
Золото раз, золото два
Всего двум борцам в уходящем году удалось сделать победный дубль на чемпионатах мира и Европы по греко-римской борьбе – это Муса Евлоев в категории до 97 кг и Абуязид Манцигов в неолимпийском весе до 71 кг. Причём Евлоев стал первым из российских классиков, кто выиграл в новом веке два чемпионата мира подряд.
Рекорд за 12 лет
Сборная России по вольной борьбе выиграла на чемпионате мира – 2019 пять золотых медалей – это лучший результат команды с 2007 года. Лучшим вольником года можно назвать Заурбека Сидакова. Год назад он сенсационно выиграл на пути к золоту чемпионата мира у признанных грандов весовой категории до 74 кг – олимпийского чемпиона Джордана Барроуза из США и призера Олимпиады-2016 Френка Чамизо из Италии. В этот раз он защитил звание лучшего в мире, не позволив именитым соперникам взять реванш. Победителями ЧМ-2019 также стали Завур Угуев, Гаджимурад Рашидов, Давид Баев и олимпийский чемпион Абдлурашид Садулаев, записавший на свой счёт уже четвёртый титул.
Главный гость
В самом начале сезона тренировку сборной России по вольной борьбе в рамках визита в федеральный центр «Юг Спорт» в Сочи посетил президент России Владимир Путин. А в июне борцы в составе большой сборной России принимали поздравления от главы государства с победами на Европейских играх в Минске.
Фото: Kremlin.ru
Победа со сломанной челюстью!
Борцы принесли сборной России семь золотых медалей Евроигр-2019. Выделим победу классика Александра Чехиркина – в ходе финальной схватки он лишился двух зубов, но даже со сломанной челюстью смог взять решающие баллы, а с ковра его уже практически уносили. Соперничество Чехиркина с двукратным олимпийским чемпионом Романом Власовым за место в олимпийской команде – один из самых ярких сюжетов нового сезона.
Фото: Julian Finney/Getty Images
Лучший Кубок мира в истории
В уходящем году Россия вернулась как организатор крупнейших турниров UWW. Кубок мира по вольной борьбе прошёл в Якутске по инициативе главы Якутии Айсена Николаева и при решающей поддержке компании АЛРОСА. «Это был лучший Кубок мира в истории. А его главными героями стали якутские болельщики борьбы – такой поддержки не только у хозяев, а у всех команд не было никогда», – подчеркнул президент UWW Ненад Лалович. Специально к турниру в зале «Cокровищницы Якутии» было выставлено панно из более 400 драгоценных камней общим весом около 500 карат, представляющее логотип Кубка мира. На ковре интриги не получилось – сборная России выиграла главный командный турнир, причём сделала это впервые с 2011 года. А одним из послесловий к Кубку мира стало турне российских борцов во главе с олимпийским чемпионом Сосланом Рамоновым, которые провели десятки мастер-классов и встреч с детворой в различных городах Якутии в рамках фестиваля «Настроение АЛРОСА».
Чемпионат мира – в Красноярск?
Борцы из 25 стран мира приняли участие в юбилейном 30-м Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске, который традиционно открывал мировой сезон. Также традиционно российские вольники оказались негостеприимны к гостям – победители Олимпиады-2016 американец Кайл Снайдер и турок Таха Акгуль уехали из Красноярска без медалей. Но главной новостью турнира стало заявление о намерении Красноярска принять чемпионат мира 2022 года. Время для презентации было выбрано идеально – обновленная спортивная и городская инфраструктура Красноярска к зимней Универсиаде-2019 в сочетании с репутацией региона в мире борьбы и славными победными традициями привели к тому, что исполком UWW утвердил российскую заявку на безальтернативной основе. Но с учётом решений ВАДА за право на проведение ЧМ-2022 ещё предстоит побороться.
Фото: wrestrus.ru
А юниоры – в Уфу!
Исполком UWW также утвердил Уфу столицей чемпионата мира среди юниоров 2021 года. Решающим фактором заявки стала комплексная программа развития борьбы, которая уже реализуется в регионе по инициативе главы Башкортостана Радия Хабирова. В этом году в регионе было открыто уже 16 залов борьбы: восемь — в школах Уфы и еще восемь — в сельских школах. К 2024 году появится ещё 200 школьных залов борьбы. Также в этом году в Уфе был дан старт строительству международного центра борьбы. Отметим, что программу развития борьбы Радий Хабиров и трёхкратный олимпийский победитель Александр Карелин презентовали на Петербургском международном экономическом форуме – крупнейшем деловом саммите в России.
Великолепное возвращение Воробьёвой
UWW назвал «Возвращением года» победу на ЧМ-2019 молодой мамы Натальи Воробьевой. Такой яркой, мотивированной и убедительной Наталья, пропустившая больше двух лет, не была со времён победы на Играх-2012. Ещё один титул чемпионки мира в активе Инны Тражуковой.
Махов снова номер один
Больше двух лет не выступал на турнирах из-за очередной тяжелейшей травы и призёр Олимпиады-2012, трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе в супертяжелом весе Билял Махов. Летом он уверенно вышел в финал турнира в Польше, но снялся с решающей схватки. А в конце ноября Махов продемонстрировал фирменную мощь на Гран-при Москвы. В олимпийский сезон он входит первым номером сборной России по вольной борьбе. Напомним, что в 2015 году Махов стал первым борцом за почти полвека, кто выиграл в одном сезоне медали чемпионата мира и по вольной и по греко-римской борьбе. Станем ли мы очевидцами спортивного дуализма Махова в олимпийском сезоне — одна из интриг нового года.
Москва приняла звёзд
Самым резонансным событием на финише сезона для мировой борьбы стал традиционный Гран-при Москвы, прошедший в новом промо-формате. К личным турнирам по вольной и греко-римской борьбе в олимпийских категориях допускались только победители и призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и континентов, а украшением Гран-при стала матчевая встреча сборных России и остального мира. Несмотря на звёздный состав соперников сборная России уверенно победила – 11-1. Финальную точку в матче поставил двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, выигравший у своего давнего соперника – чемпиона мира и Европы Арсена Джулфалакяна из Армении. «Формат компактного зрелищного турнира открывает большие возможности для продвижения борьбы, формирования из борьбы современного продукта. Будем работать над его развитием и предлагать UWW как итоговый турнир года в Москве», – подчеркнул заместитель наблюдательного совета ФСБР Георгий Брюсов.
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