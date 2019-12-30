Славные мгновения. Что произошло с российской борьбой в 2019 году

Российские борцы уходящий 2019 год вспоминают с удовольствием. Далеко не все виды спорта в нашей стране могут похвастать таким мощным зарядом позитива, который исходит от борьбы, – были и славные победы, и спортивные подвиги, и эффектные предолимпийские возвращения, и яркие турниры, проходившие в России. Вспоминаем самые яркие моменты уходящего года.

Золото раз, золото два

Всего двум борцам в уходящем году удалось сделать победный дубль на чемпионатах мира и Европы по греко-римской борьбе – это Муса Евлоев в категории до 97 кг и Абуязид Манцигов в неолимпийском весе до 71 кг. Причём Евлоев стал первым из российских классиков, кто выиграл в новом веке два чемпионата мира подряд.

Фото: Григорий Аванян

Рекорд за 12 лет

Сборная России по вольной борьбе выиграла на чемпионате мира – 2019 пять золотых медалей – это лучший результат команды с 2007 года. Лучшим вольником года можно назвать Заурбека Сидакова. Год назад он сенсационно выиграл на пути к золоту чемпионата мира у признанных грандов весовой категории до 74 кг – олимпийского чемпиона Джордана Барроуза из США и призера Олимпиады-2016 Френка Чамизо из Италии. В этот раз он защитил звание лучшего в мире, не позволив именитым соперникам взять реванш. Победителями ЧМ-2019 также стали Завур Угуев, Гаджимурад Рашидов, Давид Баев и олимпийский чемпион Абдлурашид Садулаев, записавший на свой счёт уже четвёртый титул.

Его победу предвидела даже «Википедия». Танк Садулаев снова всех переехал Жаль, что нового реванша со Снайдерменом не получилось. Но они ещё встретятся.

Фото: Александр Орешников

Главный гость

В самом начале сезона тренировку сборной России по вольной борьбе в рамках визита в федеральный центр «Юг Спорт» в Сочи посетил президент России Владимир Путин. А в июне борцы в составе большой сборной России принимали поздравления от главы государства с победами на Европейских играх в Минске.

Победа со сломанной челюстью!

Борцы принесли сборной России семь золотых медалей Евроигр-2019. Выделим победу классика Александра Чехиркина – в ходе финальной схватки он лишился двух зубов, но даже со сломанной челюстью смог взять решающие баллы, а с ковра его уже практически уносили. Соперничество Чехиркина с двукратным олимпийским чемпионом Романом Власовым за место в олимпийской команде – один из самых ярких сюжетов нового сезона.

Фото: Julian Finney/Getty Images

Лучший Кубок мира в истории

В уходящем году Россия вернулась как организатор крупнейших турниров UWW. Кубок мира по вольной борьбе прошёл в Якутске по инициативе главы Якутии Айсена Николаева и при решающей поддержке компании АЛРОСА. «Это был лучший Кубок мира в истории. А его главными героями стали якутские болельщики борьбы – такой поддержки не только у хозяев, а у всех команд не было никогда», – подчеркнул президент UWW Ненад Лалович. Специально к турниру в зале «Cокровищницы Якутии» было выставлено панно из более 400 драгоценных камней общим весом около 500 карат, представляющее логотип Кубка мира. На ковре интриги не получилось – сборная России выиграла главный командный турнир, причём сделала это впервые с 2011 года. А одним из послесловий к Кубку мира стало турне российских борцов во главе с олимпийским чемпионом Сосланом Рамоновым, которые провели десятки мастер-классов и встреч с детворой в различных городах Якутии в рамках фестиваля «Настроение АЛРОСА».

Фото: Григорий Аванян

Чемпионат мира – в Красноярск?

Борцы из 25 стран мира приняли участие в юбилейном 30-м Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске, который традиционно открывал мировой сезон. Также традиционно российские вольники оказались негостеприимны к гостям – победители Олимпиады-2016 американец Кайл Снайдер и турок Таха Акгуль уехали из Красноярска без медалей. Но главной новостью турнира стало заявление о намерении Красноярска принять чемпионат мира 2022 года. Время для презентации было выбрано идеально – обновленная спортивная и городская инфраструктура Красноярска к зимней Универсиаде-2019 в сочетании с репутацией региона в мире борьбы и славными победными традициями привели к тому, что исполком UWW утвердил российскую заявку на безальтернативной основе. Но с учётом решений ВАДА за право на проведение ЧМ-2022 ещё предстоит побороться.

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А юниоры – в Уфу!

Исполком UWW также утвердил Уфу столицей чемпионата мира среди юниоров 2021 года. Решающим фактором заявки стала комплексная программа развития борьбы, которая уже реализуется в регионе по инициативе главы Башкортостана Радия Хабирова. В этом году в регионе было открыто уже 16 залов борьбы: восемь — в школах Уфы и еще восемь — в сельских школах. К 2024 году появится ещё 200 школьных залов борьбы. Также в этом году в Уфе был дан старт строительству международного центра борьбы. Отметим, что программу развития борьбы Радий Хабиров и трёхкратный олимпийский победитель Александр Карелин презентовали на Петербургском международном экономическом форуме – крупнейшем деловом саммите в России.

Фото: Григорий Аванян

Великолепное возвращение Воробьёвой

UWW назвал «Возвращением года» победу на ЧМ-2019 молодой мамы Натальи Воробьевой. Такой яркой, мотивированной и убедительной Наталья, пропустившая больше двух лет, не была со времён победы на Играх-2012. Ещё один титул чемпионки мира в активе Инны Тражуковой.

Фото: Александр Орешников

Махов снова номер один

Больше двух лет не выступал на турнирах из-за очередной тяжелейшей травы и призёр Олимпиады-2012, трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе в супертяжелом весе Билял Махов. Летом он уверенно вышел в финал турнира в Польше, но снялся с решающей схватки. А в конце ноября Махов продемонстрировал фирменную мощь на Гран-при Москвы. В олимпийский сезон он входит первым номером сборной России по вольной борьбе. Напомним, что в 2015 году Махов стал первым борцом за почти полвека, кто выиграл в одном сезоне медали чемпионата мира и по вольной и по греко-римской борьбе. Станем ли мы очевидцами спортивного дуализма Махова в олимпийском сезоне — одна из интриг нового года.

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Фото: Александр Орешников

Москва приняла звёзд

Самым резонансным событием на финише сезона для мировой борьбы стал традиционный Гран-при Москвы, прошедший в новом промо-формате. К личным турнирам по вольной и греко-римской борьбе в олимпийских категориях допускались только победители и призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и континентов, а украшением Гран-при стала матчевая встреча сборных России и остального мира. Несмотря на звёздный состав соперников сборная России уверенно победила – 11-1. Финальную точку в матче поставил двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, выигравший у своего давнего соперника – чемпиона мира и Европы Арсена Джулфалакяна из Армении. «Формат компактного зрелищного турнира открывает большие возможности для продвижения борьбы, формирования из борьбы современного продукта. Будем работать над его развитием и предлагать UWW как итоговый турнир года в Москве», – подчеркнул заместитель наблюдательного совета ФСБР Георгий Брюсов.

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