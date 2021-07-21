«Приказ – раздеться до трусов». Спортсменок сборной заставили играть в откровенной форме

Мало того, норвежские гандболистки ещё и заплатили штраф за то, что раз сыграли в шортах, а не в облегающем белье. Это вообще как?

Международная федерация гандбола уже не первый год ведёт борьбу за то, чтобы пляжная разновидность этой игры была включена в олимпийскую программу уже в 2024 году. Но скандал, случившийся на чемпионате Европы в Болгарии, может перечеркнуть все усилия. Спортсменок сборной Норвегии заставили снять шорты и играть в трусах.

Так положено по правилам, но для МОК этот аргумент ничего не значит.

Ширина трусов – 10 см по бокам

На самом деле, пляжные гандболистки из Норвегии протестуют против стандартной формы одежды уже давно. А стандартная форма чётко описывается правилами ИГФ: верх должен быть плотно облегающим спортивным бюстгальтером с глубоким вырезом на дужках, а ширина трусов не должна превышать десяти сантиметров по бокам.

Фото: handball.no

Норвежские девушки заявили, что в Болгарии хотели бы сыграть в спортивных шортах. На что получили жёсткое «нет» от руководства Европейской федерации гандбола. Правила есть правила, а Норвегия – единственная команда, которая говорила, что «к чёрту кодекс». Во всяком случае, в открытую.

«Нам пригрозили штрафами»

Групповой этап норвежки по требованию ЕГФ отыграли в трусах.

«Чиновники из ЕГФ сначала уведомили нас, что за каждую игру в несоответствующей правилам форме мы должны будем заплатить штраф – 50 евро с человека. И представители нашей делегации сказали, что мы готовы перечислить деньги, чтобы команда играла в шортах. Но затем последовал просто приказ – раздеться до трусов, иначе сборная будет дисквалифицирована. Мы вынуждены были подчиниться», – рассказала гандболистка Катинка Хольтвик.

Норвежки играли в трусах все матчи, кроме последнего – за бронзу. На битву за медали против испанок они вышли в шортах, уступили в трёх партиях – 1:2, а затем были оштрафованы. По 150 евро с каждой спортсменки за нарушение правил экипировки.

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В адрес федерации гандбола Норвегии уже поступили сотни писем от болельщиков, в которых выражается готовность заплатить штраф. Но всем было вежливо отказано – по техническим причинам.

Что теперь с олимпийской мечтой?

Фото: Ilnar Tukhbatov/Getty Images

Норвежские гандболистки выставили себя борцами за равноправие. Мотивировка у девушек простая – чем мы хуже мужчин? Конечно же, ничем! Но если уж равноправие, то во всём. У мужчин форма – свободные майки и шорты. И всё. Если девушки будут играть в той же форме, вряд ли найдутся противники. Разве что сами спортсменки. Но они же за равноправие?

На самом деле, демонстративное нарушение норвежками правил проведения соревнований подставило руководство ИГФ, которое уже несколько лет ведёт переговоры о придании пляжному гандболу статуса олимпийского. Пляжный волейбол – есть, баскетбол 3x3 – пусть и не пляжный, но в программе Олимпиад есть. Чем гандбол на песке хуже?

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МОК идёт по пути абсолютного равноправия, даже олимпийский девиз изменил, и гендерный скандал в пляжном гандбол вообще не соответствует современным олимпийским «ценностям». Получается, лучше правила нарушить, чем не дай бог заставить их соблюдать?

ИГФ ведёт с оргкомитетом Игр-2024 в Париже о включении пляжного гандбола в программу в качестве демонстрационного вида спорта. Видимо, если спортсменкам не разрешат играть в шортах, это будет невозможно.