Знаменосец сборной США употребляет запрещённые препараты. И всегда избегает наказания

40-летняя баскетболистка Сью Бёрд станет знаменосцем сборной США на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Компанию ей составит бейсболист Эдди Альверс. Выбор Бёрд закономерен. Сью — одна из самых выдающихся спортсменок в истории США. Перечень достижений Бёрд очень длинный. Упомянем самые главные из них. Победительница Олимпийских игр (2004, 2008, 2012, 2016), чемпионата мира (2002, 2010, 2014, 2018), Евролиги (2007, 2008, 2009, 2010, 2013), женской НБА (2004, 2010, 2018, 2020), 12-кратный участник Матч звёзд WNBA (2002, 2003, 2005-2007, 2009, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018, 2021).

В резюме Сью есть даже пять титулов чемпиона России (2007, 2008, 2012, 2013, 2014) в составе «Спартака» (Видное) и УГМК (Екатеринбург). Удивляться этому не стоит. В женской НБА много не заработаешь, поэтому во время паузы в сезоне даже топовые баскетболистки едут за деньгами в европейские клубы. Преимущественно в российские и турецкие, чуть реже в итальянские, испанские и французские. Сью 10 лет выступала в чемпионате России и не пробовала силы в других чемпионатах. Наверное, тяга к стране объясняется корнями. Семья отца Сью приехала в США из России, а его фамилия была Бурда.

Если говорить совсем просто, Сью Бёрд — своего рода аналог Леброна Джеймса из мужского баскетбола. Быть знаменосцем сборной на Играх она точно заслужила. Даже в почтенном для спортсменов возрасте Сью показывает высокий уровень, которому позавидуют многие молодые баскетболистки. Например, в прошлом сезоне Бёрд установила карьерные рекорды по точности с игры (49,4%) и из-за дуги (46,9%) в женской НБА. В 40 лет! При этом разыгрывающая «Сиэтл Сторм» (без перерыва выступает за этот клуб с момента выбора под первым номером драфта 2002 года) набирает приличные по меркам женского баскетбола 9,8 очка и 5,2 передачи.

Чем объясняется такое выдающееся спортивное долголетие Бёрд? Во-первых, кропотливой ежедневной работой на тренировках. Сью — образец профессиональной этики. Во-вторых, ментальностью победителя и приверженностью делу. В этом плане Бёрд позавидуют даже самые выдающиеся баскетболисты вроде Леброна или Майкла Джордана. Хотя не обходится и без других приёмов.

Сью Бёрд принимает запрещённые ВАДА препараты, о чём не стесняется говорить. Правда, делает она это в подходящее время в рамках существующих правил. Сью не может представить свою жизнь без жевательных конфеты из конопли CBD, которые свободно продаются в США по 23 доллара за пачку.

«CBD для меня сейчас — образ жизни. В отношении этого продукта есть много предубеждений, но на самом деле он был удалён из списка запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства. Существуют правила и рекомендации, которым мы должны следовать при тестировании на допинг на Олимпийских играх или любых других крупных международных соревнованиях. ВАДА серьёзно относится к этому. Они не удаляют что-либо из списка запрещённых веществ, если не осознают, что это вещество нормальное.

Фото: Harry How/Getty Images

Я стала больше интересоваться CBD, как только он был исключён из списка. Он по-прежнему запрещён в WNBA, но я не играю в WNBA весь год. Поэтому, когда я оказываюсь в ситуации, когда могу это принять, то просто принимаю. CBD отлично подходит для восстановления и расслабляет меня. Обычно я принимаю их на ночь, чтобы выспаться. Это помогает восстановиться и даёт потрясающий результат. У меня всегда есть с собой мармеладки. У них действительно хороший вкус, что пугает, потому что хочется начать есть их как пакет обычных мармеладных конфет. Но я ограничиваюсь одной или двумя мармеладками», — утверждает Бёрд.

Что не запрещено, то разрешено. Этому принципу привержена Сью Бёрд Баскетболистка ни разу не была дисквалифицирована и не попадала в скандалы. В СМИ появлялась информация об употреблении Сью «сомнительных» веществ, но ничем серьёзным это не заканчивалось. В 2017-м хакерская группировка Fancy Bears предоставила документы, в которых утверждалось, что Бёрд во внесоревновательный период принимала глюкокортикостероид. В конце апреля 2016-го спортсменка заявила во время сдачи допинг-пробы о двух инъекциях кеналога — препарата с действующим веществом триамцинолоном, являющегося глюкокортикостероидом. Кеналог входит в список запрещённых препаратов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), но разрешён к применению во внесоревновательный период. 24 мая Бёрд также призналась, что приняла перед сдачей анализа мелоксикам — нестероидный противовоспалительный препарат из группы оксикамов, сходный с пироксикамом. Но всё это в рамках правил, так что никто подкопаться не может. Сью не скрывает употребление тех или иных «неоднозначных веществ», в отличие от многих спортсменов. Так что никакого резонанса утечки хакеров не произвели.

Знаменосец сборной США употребляет запрещённые препараты. И всегда избегает наказания, потому что делает это с умом. Сью Бёрд — настоящий образец обхода ограничений ВАДА.



На Играх в Рио в 2016-м Бёрд выиграла четвёртую золотую медаль в баскетболе. Это лучший результат в истории наряду с Лизой Лесли, Терезой Эдвардс, Дайаной Таурази и Тамикой Кэтчингс (у мужчин лучшим является Кармело Энтони с тремя победами на Олимпиадах). В Токио Сью едет за рекордным пятым золотом. Почти наверняка она его получит и войдёт в историю. Женская сборная США привычно является абсолютным фаворитом, которому вряд ли кто-то составит конкуренцию.