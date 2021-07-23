«Как на похоронах». Зарубежные СМИ разочарованы церемонией открытия Олимпиады-2020

В Токио завершилась церемония открытия Олимпиады-2020, перенесённой на год из-за пандемии.
На стадионе, который вмещает около 68 тысяч человек, присутствовало около десяти тысяч, включая спортсменов и журналистов. Всех остальных не допустили из-за жёстких ограничительных мер, введённых в Токио. Отсутствие зрителей, которые всегда делают спортивные события более яркими и живыми, сказалось и на общем настроении мероприятия.
Впрочем, и само шоу подкачало. Церемонию открытия Олимпиады-2020 некоторые американские и британские журналисты назвали мрачной, а также сравнили с репетиций и похоронами.
«Мрачное и подавленное настроение»
FOX Sports достаточно резко высказались о прошедшей в Токио церемонии. Заголовок говорит сам за себя: «Как на похоронах»: зрители раскритиковали «самую худшую» церемонию открытия».
По мнению американского издания, церемония в очередной раз напомнила о не самых приятных условиях, в которых проходит эта Олимпиада.
На впечатление от церемонии повлияло отсутствие зрителей на стадионе, небольшое количество спортсменов, участвующих в параде наций, а главное – «мрачное и подавленное настроение».
В статье приводятся твиты британского писателя и журналиста Яна Данта, который сравнил церемонию с похоронами и в целом был очень ею недоволен:
«Япония — одна из самых ярких, загадочных и захватывающих стран на планете. И я удивлён, что там создали нечто подобное».
Некоторые сравнили это с репетицией, которую тяжело смотреть. Часть зрителей отметили, что церемония открытия должна была отвлечь, а не напомнить о проблемах прошлого года.
Сюрреалистичная атмосфера
Журналистка Сара Вирц Deutsche Welle в своей статье «Церемония открытия Токио-2020 – неправильная картинка, неправильный посыл» отметила абсолютное отсутствие эмоций этой церемонии. Единственным «лучом света» она назвала изображение семей, друзей и других зрителей на большом экране, которое, к сожалению, появилось лишь ненадолго.
По её мнению, более правильным было бы устроить небольшую церемонию и полностью сконцентрироваться на атлетах и спорте.
По словам журналистки, возгласы протестующих «Мы не хотим Олимпиаду» были слышны даже внутри стадиона. Полное отсутствие аплодисментов, шума и флагов на трибунах добавляли атмосфере на стадионе сюрреалистичности.
Лаконично и просто
CBS были более сдержанными в своих эмоциях и лишь назвали церемонию открытия «относительно мрачной» по настроению. Она началась с минуты молчания в память о тех, кто погиб во время пандемии, а также членов делегации Израиля, убитых на Олимпиаде-1972 в Мюнхене.
Действия, которые происходили позже, журналисты назвали лаконичными и простыми. Они были направлены на отражение культуры Японии.
В USA Today прошедшую церемонию назвали огромным разочарованием. Журналисты задаются вопросом: есть ли смысл во всех этих рисках, бесконечных тестах, карантинах и масках, если то, что мы увидели сегодня – лучшее, что возможно создать сейчас?
- 23 июля 2021
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