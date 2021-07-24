Как звёзды сборной США оказались в борделе. Секс-скандал на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро

Сборная США готовится провести первый матч на Олимпиаде в Токио с Францией. Подготовка к игре проходит без особых эксцессов, если не считать инцидент между Кевином Дюрантом и Бэмом Адебайо на тренировке. Дюрант попал из-за дуги и рассчитывал получить мяч от Адебайо обратно, однако Бэм начал самостоятельно тренировать дриблинг. Игроки устроили небольшую перепалку и позже продолжили выяснять отношения в «Твиттере», но в целом ничего серьёзного. Рабочий момент.

Куда более неприятная история случилась со сборной США 5 лет назад на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Деандре Джордан, Демаркус Казинс, Демар Дерозан и три других неназванных баскетболиста по ошибке посетили публичный дом в бразильском городе. Звёзды НБА перепутали известный в Рио бордель Termas Monte Carlo со спа-салоном. Осознав ошибку, спортсмены сразу же покинули заведение. По крайней мере, так это преподнесли общественности представители сборной США. Однако есть причины сомневаться в версии с «ошибочным» попаданием американских звёзд в бордель. Кроме того, существуют основания не верить в то, что спортсмены сразу же ушли оттуда.

Журнал Rolling Stone назвал Termas Monte Carlo одним из лучших публичных домов в Рио. Это место очень популярное и известное. Особенно среди туристов. Если кто-то планирует весело провести время в Рио, то Termas Monte Carlo однозначно будет одним из первых приоритетов.

Как уже упоминалось выше, в сборной США заявили о том, что баскетболисты «сразу же» покинули территорию борделя, как только поняли что попали не в то место. Как вообще можно было перепутать известнейший публичный дом со спа-салоном? Американцы утверждают, что после звонка в Termas Monte Carlo, вам говорят что это спа-салон. И только при посещении заведения уже понимаешь, что оно из себя представляет. Сомнительное объяснение.

В Сети появилось фото, на которых Казинс фотографируется в обнимку с одной из сотрудниц заведения. Можно возразить, что девушка увидела знаменитого спортсмена и захотела сделать с ним фото, но вряд ли что в публичных домах Рио есть знатоки баскетбола. Джордан и Дерозан тоже явно не затерялись в борделе и заказали себе выпивку. То есть на какое-то время игроки НБА в заведении задержались и ушли оттуда не «сразу же». Один из многих поводов усомниться в официальной версии.



Кроме того, непонятно зачем вообще игрокам сборной США нужен был спа-салон на территории города недалеко от знаменитого пляжа Копакабана. Баскетболисты не живут с остальными участниками Игр в Олимпийской деревне. Слишком звёздный стату. Сборная США арендовала роскошный круизный лайнер с повышенной охраной. На девятипалубном корабле есть всё необходимое для быта, в том числе спа-салон.

В общем, официальная версия от руководства сборной США выглядит очень сомнительно. Журналист Yahoo Sports Дэн Ветцель — один из тех, кто совершенно не верит в «случайность» посещения борделя звёздными баскетболистами.



«Они поняли, что это неподходящее для них место, и сразу же уехали», — сказал источник.



Конечно, конечно, звучит вполне правдоподобно. Кто, чёрт возьми, является этим «источником»? Дрэймонд Грин?



Эта история требует полного разбора. Я рад предложить его своим читателям. Мне лично всё равно. Я не возмущён тем, что парни решили выпить или сделать что-нибудь еще в известном бразильском борделе. Просто я как обозреватель спорта и фанат НБА стал частью этого абсурдного развода. Я не хочу видеть подобное в своей олимпийской сборной по баскетболу. Этой команде было скучно, когда во главе стоял «отец» Леброн Джеймс. Тогда приходилось коротать время за игрой в покер и просмотром фильма «Идеальный голос». между головокружительными победами на площадке.

Фото: Friso Gentsch/Getty Images

Заботящиеся о своем имидже чиновники баскетбольной сборной США наверняка провели пятничную ночь, сидя в тёмной комнате и распивая виски Jack Daniels в поисках решения. Эта «команда мечты» уже попадала в скандальные ситуации, когда Дрэймонд Грин опубликовал свою обнажённую фотографию в социальных сетях. Теперь это.



Федерация баскетбола делает всё возможное, чтобы избежать подобных скандалов. Например, игроков не размещают в Олимпийской деревне. По понятным причинам безопасности и комфорта. Вместо этого сборная арендовала «Серебряное Облако», роскошный круизный лайнер высотой 157 метров с 196 номерами класса люкс. Лайнер пришвартован в водах Рио-де-Жанейро, далеко от других простых спортсменов. Здесь есть бассейны, тренажерные залы, джакузи, кровати для игроков ростом более двух метров, бары, сигарный салон, множество мест для отдыха.

Там даже есть… Спа салон. Ой.



Федерация сделала всё, чтобы парням вообще не было необходимости покидать лайнер, за исключением тренировок и матчей.



И все же… они покинули лайнер. И оказались в Termas Monte Carlo. Кто-то думал, что Termas Monte Carlo — простой спа-салон. Более качественный, чем на роскошном круизном лайнере? С более качественным персоналом, способным оказать профессиональное физическое лечение лучше, чем высококвалифицированные сотрудники сборной США? Риторический вопрос.



Снаружи Termas Monte Carlo представляет собой заштукатуренную трущобу без окон. Никто не решится пойти туда попросить починить глушитель на автомобиле, не говоря уже о спа-услугах для спортсменов мирового уровня. Это место печально известно в Рио. По первому запросу в поисковике появляется вся информация. У этого заведения довольно пикантный сайт. Конечно, можно принять это место за спа-салон. Если ты самый наивный человек в Южной Америке.

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Бордель расположен далеко от того места, где пришвартован командный лайнер. Около часа езды. Просто так на это место нельзя наткнуться. Значит, они забрели туда в поисках спа-салона, который посчитали более качественным, чем на их собственном роскошном круизном лайнере? А потом, когда игроки пришли туда и заметили, что внешне это место очень похоже на бандитский притон из голливудского фильма… Они просто зашли туда? Потом они заметили, что в этом спа-салоне есть бар со всеми возможными алкогольными напитками (в каком ещё спа-салоне есть полное бар-меню?). Они так обеспокоились попаданием в неприличное место, что… Заказали несколько напитков и потусили.



Но потом они точно ушли, выпив всего одну рюмку. Может быть, две рюмки. Вот и всё. Конечно. Всё так и было. Слушайте, мы ведь должны верить каждому слову руководства сборной США и этого источника TMZ. Нельзя называть олимпийцев лжецами. Вперед, Америка! США! США! Всё это случайность. Но, парни, можете в следующий раз просто посетить спас-алон на этой четртовой лодке? То, что происходит в Рио, не остаётся в Рио. Это появляется на TMZ. Еще одна подобная история, и вы наконец-то сделаете волосы вашего тренера Майка Кржижевски седыми», — написал Ветцель в своей колонке на сайте.



Эмоционально, но, по большому счёту, аргументы журналиста вполне себе здравые. Просто стоит посмотреть на вид с улицы этого «спа-салона». Любой мало-мальски приличный человек туда не сунется. Не говоря уже про звёзд мирового спорта, зарабатывающих десятки миллионов долларов в год.

Вся эти история с «ошибочным» посещением «спа-салона» выглядит совершенно неправдоподобно. Кажется, в сборной США есть профессиональные «фиксеры», которые создали параллельную реальность и скормили её общественности. Всё выглядит так, что американские звёзды действительно решили развлечься в публичном доме. Возможно, даже выполнили задуманное, но всё было тщательно замаскировано.



На неправдивость официальной версии намекают и комментарии американских баскетболистов, когда из спросили о случившемся.



«Говорю только о баскетболе», — заявил Демаркус Казинс, который во избежание лишних проблем дабы не сказать чего-то лишнего решил полностью «съехать» с темы.

Аналогичную линию поведения выбрали Джордан и Дерозан. Слегка разговорить удалось лишь 3-кратного Олимпийского чемпиона Кармело Энтони – одного из возможных неназванных игроков, зашедших в бордель.



«Что сделано, то сделано. У нас есть свободное время. Ребята сделали то, что они сделали. Мы принимаем свои обязанности и идём дальше», — очень расплывчато ответил Мело.



Крупного скандала удалось избежать. Менее чем через сутки после посещения борделя игроки сборной США вышли на церемонию открытия Игр в Рио. А через несколько часов уничтожили Китай (119:62) в первом матче олимпийского баскетбольного турнира. Случай с публичным домом не стал отвлекающим фактором. Сборная США уверенно прошла всю турнирную дистанцию, разгромив Сербию (96:66) в финале и завоевав золотые медали. Поблагодарить за это, вероятно, стоит и профессиональных «решал», которые разрулили ситуацию с публичным домом в Рио.