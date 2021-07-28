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Олимпиада-2020, баскетбол 3х3: мужская сборная России разгромила Сербию и вышла в финал

Россия разгромила лучшую команду мира на Олимпиаде. Наши совершили подвиг в Токио!
Андрей Буров
ОИ (баскетбол 3х3): России разгромила Сербию
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Непобедимые сербы повержены. Российские баскетболисты впечатляюще преобразились по ходу турнира и сметают любые преграды на своём пути.

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 разгромила Сербию (21:10) в полуфинале Олимпиады и поборется за золотые медали турнира в Токио.

Сербия — лучшая сборная мира в баскетболе 3х3 и абсолютный фаворит Олимпиады. Сербы выиграли все 7 матчей группового этапа, в том числе вчера разгромили Россию (21:10). Россияне же с проблемами вышли из группы, имея отрицательный баланс 3-4.

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Отличительная черта нашей команды — умение работать над ошибками и «возвращать долг» соперникам, от которых терпели поражение. Нидерланды обыграли Россию на групповом этапе, но были повержены в четвертьфинале. Теперь настала очередь Сербии. Что больше всего удивляет? Россия просто укатала именитого соперника, вынесла без шансов. Хвалёная суперзвезда соперников Душан Булут вообще потерялся в решающий момент.

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Владимир Агабабьян вчера сделал очень смелое заявление.

«Хочу снять корону с головы сербов. На мой взгляд, они себя ведут неправильно. За игру с сербами стыдно. Получилось как получилось. Бились, старались, но не получилось. Завтра другой день и другая игра. Будем исправляться», — сказал тренер российской команды.

«У сербов топовая команда, все на них ставят, и пусть дальше ставят. Пусть у них будет волнение, что им надо выиграть, пусть на них будет всё давление. Мы просто выйдем и сделаем своё дело», — баскетболист Кирилл Писклов тоже излучал уверенность.

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Наша команда действительно по ходу турнира набрала крейсерский ход. У российской команды не было никакой боязни именитого соперника, так что подобные заявления очень даже к месту. Это правильный подход. Соперника нужно уважать, но излишний трепет — тоже неправильно.

Россия — в финале! Без преувеличения, баскетболисты совершили подвиг. За золотые медали наша команда поспорит с победителем пары Бельгия — Латвия. Номинально эти оппоненты на порядок слабее, чем Сербия. Однако нельзя заранее расслабляться и думать, что победа в кармане. Просто нужно выйти с таким же настроем, как на сербов, и сделать свою работу.

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