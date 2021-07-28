Россия разгромила лучшую команду мира на Олимпиаде. Наши совершили подвиг в Токио!

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 разгромила Сербию (21:10) в полуфинале Олимпиады и поборется за золотые медали турнира в Токио.
Сербия — лучшая сборная мира в баскетболе 3х3 и абсолютный фаворит Олимпиады. Сербы выиграли все 7 матчей группового этапа, в том числе вчера разгромили Россию (21:10). Россияне же с проблемами вышли из группы, имея отрицательный баланс 3-4.
По ходу турнира подопечные Владимира Агабабьяна стремительно прибавляли, так что статус номинального андердога в полуфинале ни в коем случае не был приговором
Отличительная черта нашей команды — умение работать над ошибками и «возвращать долг» соперникам, от которых терпели поражение. Нидерланды обыграли Россию на групповом этапе, но были повержены в четвертьфинале. Теперь настала очередь Сербии. Что больше всего удивляет? Россия просто укатала именитого соперника, вынесла без шансов. Хвалёная суперзвезда соперников Душан Булут вообще потерялся в решающий момент.
Владимир Агабабьян вчера сделал очень смелое заявление.
«Хочу снять корону с головы сербов. На мой взгляд, они себя ведут неправильно. За игру с сербами стыдно. Получилось как получилось. Бились, старались, но не получилось. Завтра другой день и другая игра. Будем исправляться», — сказал тренер российской команды.
«У сербов топовая команда, все на них ставят, и пусть дальше ставят. Пусть у них будет волнение, что им надо выиграть, пусть на них будет всё давление. Мы просто выйдем и сделаем своё дело», — баскетболист Кирилл Писклов тоже излучал уверенность.
Наша команда действительно по ходу турнира набрала крейсерский ход. У российской команды не было никакой боязни именитого соперника, так что подобные заявления очень даже к месту. Это правильный подход. Соперника нужно уважать, но излишний трепет — тоже неправильно.
Россия — в финале! Без преувеличения, баскетболисты совершили подвиг. За золотые медали наша команда поспорит с победителем пары Бельгия — Латвия. Номинально эти оппоненты на порядок слабее, чем Сербия. Однако нельзя заранее расслабляться и думать, что победа в кармане. Просто нужно выйти с таким же настроем, как на сербов, и сделать свою работу.
- 28 июля 2021
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