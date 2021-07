Олимпиада-2020. 29 июля. Россию ждёт ещё одно золото в спортивной гимнастике?

В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх — 2020 будет разыграно 17 комплектов наград.

Сейчас Россия находится на четвёртом месте в общем зачёте с 23 медалями, семь из которых золотые. 29 июля наша сборная имеет все шансы завоевать медали в плавании, фехтовании и спортивной гимнастике и, возможно, ворваться в тройку медального зачёта.

В фехтовании российские девушки будут бороться за награды в командной рапире. Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова в четвертьфинале встретятся со спортсменками из Египта. Россиянки, уже имеющие две награды личного турнира, имеют все шансы дойти в этой дисциплине до финала.

В плавании пройдут сразу пять финалов, в четырёх из которых примут участие российские спортсмены. Антон Чупков будет бороться за золото на 200 метров брассом. Шансы на медали есть и у Климента Колесникова на 100 м вольным стилем. Во втором полуфинальном заплыве он установил рекорд Европы на этой дистанции. В финале на 200 м баттерфляем поплывёт Светлана Чимрова. В женской эстафете 4х200 м вольным стилем также выступит российская команда.

Интересную борьбу предстоит увидеть и в женской спортивной гимнастике. Сильнейшая американка Симона Байлз отказалась от участия в индивидуальном многоборье, и россиянки способны вновь побороться за медали. Владислава Уразова и Ангелина Мельникова, выигравшие олимпийское золото в составе команды, будут вести борьбу и за личные медали.

Российская дзюдоистка Александра Бабинцева выступит в весе до 78 кг. С 1/8 финала начнёт борьбу за попадание в решающую схватку в весовой категории да 100 кг Нияз Ильясов. Одна медаль Олимпиады-2020 у российских дзюдоистов уже есть, возможно, будет и вторая.

Во второй день квалификации в дисциплине трап российские стрелки попытаются пробиться в финал, куда попадают шесть сильнейших по итогам двух дней квалификации. После первого дня Екатерина Субботина занимает четвёртое место в женских соревнованиях, Дарья Семьянова — 13-я. Опытнейший Алексей Алипов в мужской квалификации занимает 14-е место.

С участием российских спортсменок пройдёт финальный заплыв по академической гребле у женщин в парной двойке. В гребном слаломе Алсу Миназова представит нашу страну в полуфинальном заплыве каноэ-одиночек — она рассчитывает как минимум попасть в финал.

За выход в полуфинал олимпийского теннисного турнира Карен Хачанов сыграет против француза Эмбера Уго, Даниил Медведев выйдет на корт против испанца Пабло Карреньо-Буста. В 1/4 финала сыграют также смешанные пары: Веснина и Карацев — против спортсменов из Польши, а соперником пары Павлюченковой и Рублёва станет победитель матча казахов и японцев. Пара Кудерметовой и Весниной в полуфинале женского парного турнира встретится с чешскими теннисистками.

В женском регби-7 пройдут игры первого тура. Россиянки встретятся со спортсменками из Великобритании. Российские гандболистки проведут групповой матч с венгерками. Волейболистки сыграют с китаянками. Пляжные волейболисты Красильников и Стояновский в очередном матче группового этапа встретятся со спортсменами из Латвии.

29 июля, среда. День шестой

Расписание. Разыгрываются 17 комплектов наград.

03:18. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Финал A

03:30. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Финал А

03:50. Академическая гребля. Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал А

04:10. Академическая гребля. Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал А

04:30. Плавание. Мужчины. 800 м вольный стиль.

04:44. Плавание. Мужчины. 200 м брасс.

05:28. Плавание. Женщины. 200 м баттерфляй.

05:37. Плавание. Мужчины. 100 м вольный стиль.

06:31. Плавание. Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль.

08:30. Стрельба. Женщины. Трап.

09:30. Стрельба. Мужчины. Трап.

09:55. Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка.

12:25. Дзюдо. Женщины. До 78 кг.

12:50. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг.

13:45. Фехтование. Женщины. Командная рапира.

13:50. Спортивная гимнастика. Женщины. Индивидуальное многоборье.

15:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд.

Полное расписание соревнований:

01:30. Гольф. Мужчины. Раунд 1

02:30. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Финал F

02:42. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Финал F

02:54. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Финал E

03:00. Бадминтон. Микст. 1/2 финала

04:35 Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. 1/4 финала

03:00. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. 1/8 финала

03:00. Волейбол. Женщины. Группа B. 3-й тур. Италия — Аргентина

03:00. Гандбол. Женщины. Группа A. 3-й тур. Нидерланды — Ангола

03:00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд. 3-й тур

03:00. Регби-7. Женщины. Группа B. 1-й тур. Франция — Фиджи

03:00. Стрельба. Женщины. Трап. Квалификация. День 2

03:00. Фехтование. Женщины. Командная рапира. 1/8 финала

03:06. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Финал E

03:18. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Финал A

03:30. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Финал А

03:30. Регби-7. Женщины. Группа B. 1-й тур. Канада — Бразилия

03:30. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала

03:30. Хоккей на траве. Мужчины. Группа A. 4-й тур. Индия – Аргентина

03:56. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала.

03:50. Академическая гребля. Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал А

04.00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд

04:00. Баскетбол. Женщины. Группа A. 2-й тур. Канада — Южная Корея

04:00. Велоспорт. BMX. Женщины. 1/4 финала.

04:00. Водное поло. Мужчины. Группа A. 3-й тур. Венгрия — ЮАР

05:30. Водное поло. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Испания — Казахстан

04:00. Регби-7. Женщины. Группа C. 1-й тур. США — Китай

04:00. Хоккей на траве. Мужчины. Группа B. 4-й тур. Бельгия – Канада

04:10. Академическая гребля. Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал А

04:15. Фехтование. Женщины. Командная рапира. 1/4 финала

04:21. Велоспорт. BMX. Женщины. 1/4 финала.

04:22. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/16 финала.

04:30. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Финал B

04:30. Плавание. Мужчины. 800 м вольный стиль. Финал

04:30. Регби-7. Женщины. Группа C. 1-й тур. Австралия – Япония

04:35. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. 1/16 финала.

04:44. Плавание. Мужчины. 200 м брасс. Финал

04:48. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала.

04:50. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Финал B

04:53. Плавание. Женщины. 100 м вольный стиль. 1/2 финала

05:00. Бокс. Женщины. До 51 кг. 1/8 финала

05:00. Бокс. Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала

05:00. Бокс. Мужчины. До 75 кг. 1/8 финала

05:00. Гандбол. Женщины. Группа B. 3-й тур. Испания — Бразилия

05:00. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг. 1/32 финала

05:00. Дзюдо. Женщины. До 78 кг. 1/38 финала

05:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. 1/2 финала

05:00. Плавание. Мужчины. 200 м на спине. 1/2 финала

05:00. Регби-7. Женщины. Группа A. 1-й тур. Россия — Великобритания

05:00. Стрельба. Мужчины. Трап. Квалификация. День 2

05:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала

05:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд. 1/2 финала

05:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. 1/2 финала

05:00. Теннис. Микст. 1/4 финала

05.00. Пляжный волейбол. Предварительный тур.

05:01. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала.

05:02. Академическая гребля. Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал B

05:05. Волейбол. Женщины. Группа A. 3-й тур. Южная Корея — Доминиканская Республика

05:10. Дзюдо. Женщины. До 78 кг. 1/16 финала

05:14. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала.

05:14. Академическая гребля. Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал B

05:15. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг. 1/16 финала

05:28. Плавание. Женщины. 200 м баттерфляй. Финал

05:37. Плавание. Мужчины. 100 м вольный стиль. Финал

05:26. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Финал D

05:30. Регби-7. Женщины. Группа A. 1-й тур. Новая Зеландия — Кения

05:30. Фехтование. Женщины. Командная рапира. За 5-8 места

05:54. Плавание. Женщины. 200 м брасс. 1/2 финала

05:38. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Финал D

05:45. Хоккей на траве. Мужчины. Группа B. 4-й тур. ЮАР — Германия

05:50. Плавание. Мужчины. 200 м комплекс. 1/2 финала

06:00. Дзюдо. Женщины. До 78 кг. 1/8 финала

06:03. Бокс. Мужчины. Свыше 91 кг. 1/8 финала

06:05. Парусный спорт. Женщины. 470. Гонка 3

06:05. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Гонка 7

06:05. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Гонка 4

06.05. Парусный спорт. Мужчины. 49. Гонка 5.

06:31. Плавание. Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал

06:15. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Гонка 7

06:15. Хоккей на траве. Мужчины. Группа B. 4-й тур. Нидерланды — Великобритания

06:30. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг. 1/8 финала

06:45. Фехтование. Женщины. Командная рапира. 1/2 финала

07:00. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Гонка 5

07:05. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Гонка 10

07:05. Парусный спорт. Женщины. 470. Гонка 4

07:05. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Гонка 8

07:10. Дзюдо. Женщины. До 78 кг. 1/4 финала

07:15. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Гонка 8

07:20. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг. 1/4 финала

07:40. Баскетбол. Мужчины. Группа C. 2-й тур. Словения — Япония

08:00. Водное поло. Мужчины. Группа A. 3-й тур. США — Италия

08:00. Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка. 1/2 финала

08:00. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Гонка 6

08:00. Фехтование. Женщины. Командная рапира. За 5-6 места

08:05. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Гонка 11

08:15. Гандбол. Женщины. Группа A. 3-й тур. Япония — Южная Корея

08:20. Волейбол. Женщины. Группа A. 3-й тур. Сербия — Кения

08.30. Стрельба. Женщины. Трап. Финал

08:35. Парусный спорт. Мужчины. Финн. Гонка 5

09:00. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала

09:00. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Гонка 12

09:00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд. 3-й тур

09:05. Парусный спорт. Мужчины. 470. Гонка 3

09:15. Фехтование. Женщины. Командная рапира. За 7-8 места

09:20. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Гонка 10

09:30. Водное поло. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Хорватия — Черногория

09:30. Стрельба. Мужчины. Трап. Финал

09:35. Парусный спорт. Мужчины. Финн. Гонка 6

09:55. Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка. Финал

10:15. Гандбол. Женщины. Группа A. 3-й тур. Черногория — Норвегия

10:20. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Гонка 11

10:20. Парусный спорт. Мужчины. 470. Гонка 4

10:25. Волейбол. Женщины. Группа B. 3-й тур. Китай — Россия

10:30. Регби-7. Женщины. Группа B. 2-й тур. Канада — Фиджи

11:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. 1/8 финала

11:00. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. 1/4 финала

11:00. Бокс. Женщины. До 51 кг. 1/8 финала

11:00. Бокс. Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала

11:00. Бокс. Мужчины. До 75 кг. 1/8 финала

11:00. Дзюдо. Женщины. До 78 кг. Утешительный раунд

11:00. Регби-7. Женщины. Группа B. 2-й тур. Франция — Бразилия

11:15. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг. Утешительный раунд

11:15. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Гонка 12

11:20. Баскетбол. Женщины. Группа A. 2-й тур. Испания — Сербия

11:30. Дзюдо. Женщины. До 78 кг. 1/2 финала

11:30. Регби-7. Женщины. Группа C. 2-й тур. Австралия — Китай

11:45. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг. 1/2 финала

12:00. Регби-7. Женщины. Группа C. 2-й тур. США — Япония

12:05. Дзюдо. Женщины. До 78 кг. За 3-е место

12:20. Водное поло. Мужчины. Группа A. 3-й тур. Греция — Япония

12:25. Дзюдо. Женщины. До 78 кг. Финал

12:30. Регби-7. Женщины. Группа A. 2-й тур. Новая Зеландия — Великобритания

12:30. Фехтование. Женщины. Командная рапира. За 3-е место

12:30. Хоккей на траве. Женщины. Группа B. 4-й тур. Испания — Китай

12:35. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг. За 3-е место

12:50. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг. Финал

13:00. Бейсбол. Группа B. 1-й тур. Израиль — Южная Корея

13:00. Плавание. Женщины. 800 м вольный стиль. Предварительные заплывы

13:00. Регби-7. Женщины. Группа A. 2-й тур. Россия — Кения

13:00. Хоккей на траве. Женщины. Группа A. 4-й тур. Великобритания — Нидерланды

13:30. Гандбол. Женщины. Группа B. 3-й тур. Венгрия – Россия

13:40. Волейбол. Женщины. Группа A. 3-й тур. Япония — Бразилия

13:45. Фехтование. Женщины. Командная рапира. Финал

13:50. Водное поло. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Сербия — Австралия

13:50. Спортивная гимнастика. Женщины. Индивидуальное многоборье. Финал

13:43. Плавание. Мужчины. 100 м баттерфляй. Предварительные заплывы

14:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. За 3-е место

14:05. Плавание. Женщины. 200 м на спине. Предварительные заплывы

14:21. Плавание. Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м. Предварительные заплывы

14:45. Хоккей на траве. Женщины. Группа B. 4-й тур. Япония — Аргентина

15:00. Баскетбол. Мужчины. Группа C. 2-й тур. Испания — Аргентина

15:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал

15:15. Хоккей на траве. Женщины. Группа B. 4-й тур. Новая Зеландия — Австралия

15:30. Гандбол. Женщины. Группа B. 3-й тур. Швеция — Франция

15:45. Волейбол. Женщины. Группа B. 3-й тур. США — Турция