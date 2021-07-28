Олимпиада-2020. 29 июля. Россию ждёт ещё одно золото в спортивной гимнастике?

В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх — 2020 будет разыграно 17 комплектов наград.
Сейчас Россия находится на четвёртом месте в общем зачёте с 23 медалями, семь из которых золотые. 29 июля наша сборная имеет все шансы завоевать медали в плавании, фехтовании и спортивной гимнастике и, возможно, ворваться в тройку медального зачёта.
В фехтовании российские девушки будут бороться за награды в командной рапире. Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова в четвертьфинале встретятся со спортсменками из Египта. Россиянки, уже имеющие две награды личного турнира, имеют все шансы дойти в этой дисциплине до финала.
В плавании пройдут сразу пять финалов, в четырёх из которых примут участие российские спортсмены. Антон Чупков будет бороться за золото на 200 метров брассом. Шансы на медали есть и у Климента Колесникова на 100 м вольным стилем. Во втором полуфинальном заплыве он установил рекорд Европы на этой дистанции. В финале на 200 м баттерфляем поплывёт Светлана Чимрова. В женской эстафете 4х200 м вольным стилем также выступит российская команда.
Интересную борьбу предстоит увидеть и в женской спортивной гимнастике. Сильнейшая американка Симона Байлз отказалась от участия в индивидуальном многоборье, и россиянки способны вновь побороться за медали. Владислава Уразова и Ангелина Мельникова, выигравшие олимпийское золото в составе команды, будут вести борьбу и за личные медали.
Российская дзюдоистка Александра Бабинцева выступит в весе до 78 кг. С 1/8 финала начнёт борьбу за попадание в решающую схватку в весовой категории да 100 кг Нияз Ильясов. Одна медаль Олимпиады-2020 у российских дзюдоистов уже есть, возможно, будет и вторая.
Во второй день квалификации в дисциплине трап российские стрелки попытаются пробиться в финал, куда попадают шесть сильнейших по итогам двух дней квалификации. После первого дня Екатерина Субботина занимает четвёртое место в женских соревнованиях, Дарья Семьянова — 13-я. Опытнейший Алексей Алипов в мужской квалификации занимает 14-е место.
С участием российских спортсменок пройдёт финальный заплыв по академической гребле у женщин в парной двойке. В гребном слаломе Алсу Миназова представит нашу страну в полуфинальном заплыве каноэ-одиночек — она рассчитывает как минимум попасть в финал.
За выход в полуфинал олимпийского теннисного турнира Карен Хачанов сыграет против француза Эмбера Уго, Даниил Медведев выйдет на корт против испанца Пабло Карреньо-Буста. В 1/4 финала сыграют также смешанные пары: Веснина и Карацев — против спортсменов из Польши, а соперником пары Павлюченковой и Рублёва станет победитель матча казахов и японцев. Пара Кудерметовой и Весниной в полуфинале женского парного турнира встретится с чешскими теннисистками.
В женском регби-7 пройдут игры первого тура. Россиянки встретятся со спортсменками из Великобритании. Российские гандболистки проведут групповой матч с венгерками. Волейболистки сыграют с китаянками. Пляжные волейболисты Красильников и Стояновский в очередном матче группового этапа встретятся со спортсменами из Латвии.
29 июля, среда. День шестой
Расписание. Разыгрываются 17 комплектов наград.
03:18. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Финал A
03:30. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Финал А
03:50. Академическая гребля. Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал А
04:10. Академическая гребля. Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал А
04:30. Плавание. Мужчины. 800 м вольный стиль.
04:44. Плавание. Мужчины. 200 м брасс.
05:28. Плавание. Женщины. 200 м баттерфляй.
05:37. Плавание. Мужчины. 100 м вольный стиль.
06:31. Плавание. Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль.
08:30. Стрельба. Женщины. Трап.
09:30. Стрельба. Мужчины. Трап.
09:55. Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка.
12:25. Дзюдо. Женщины. До 78 кг.
12:50. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг.
13:45. Фехтование. Женщины. Командная рапира.
13:50. Спортивная гимнастика. Женщины. Индивидуальное многоборье.
15:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд.
Полное расписание соревнований:
01:30. Гольф. Мужчины. Раунд 1
02:30. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Финал F
02:42. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Финал F
02:54. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Финал E
03:00. Бадминтон. Микст. 1/2 финала
04:35 Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. 1/4 финала
03:00. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. 1/8 финала
03:00. Волейбол. Женщины. Группа B. 3-й тур. Италия — Аргентина
03:00. Гандбол. Женщины. Группа A. 3-й тур. Нидерланды — Ангола
03:00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд. 3-й тур
03:00. Регби-7. Женщины. Группа B. 1-й тур. Франция — Фиджи
03:00. Стрельба. Женщины. Трап. Квалификация. День 2
03:00. Фехтование. Женщины. Командная рапира. 1/8 финала
03:06. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Финал E
03:18. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Финал A
03:30. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Финал А
03:30. Регби-7. Женщины. Группа B. 1-й тур. Канада — Бразилия
03:30. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала
03:30. Хоккей на траве. Мужчины. Группа A. 4-й тур. Индия – Аргентина
03:56. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала.
03:50. Академическая гребля. Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал А
04.00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд
04:00. Баскетбол. Женщины. Группа A. 2-й тур. Канада — Южная Корея
04:00. Велоспорт. BMX. Женщины. 1/4 финала.
04:00. Водное поло. Мужчины. Группа A. 3-й тур. Венгрия — ЮАР
05:30. Водное поло. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Испания — Казахстан
04:00. Регби-7. Женщины. Группа C. 1-й тур. США — Китай
04:00. Хоккей на траве. Мужчины. Группа B. 4-й тур. Бельгия – Канада
04:10. Академическая гребля. Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал А
04:15. Фехтование. Женщины. Командная рапира. 1/4 финала
04:21. Велоспорт. BMX. Женщины. 1/4 финала.
04:22. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/16 финала.
04:30. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Финал B
04:30. Плавание. Мужчины. 800 м вольный стиль. Финал
04:30. Регби-7. Женщины. Группа C. 1-й тур. Австралия – Япония
04:35. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. 1/16 финала.
04:44. Плавание. Мужчины. 200 м брасс. Финал
04:48. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала.
04:50. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Финал B
04:53. Плавание. Женщины. 100 м вольный стиль. 1/2 финала
05:00. Бокс. Женщины. До 51 кг. 1/8 финала
05:00. Бокс. Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала
05:00. Бокс. Мужчины. До 75 кг. 1/8 финала
05:00. Гандбол. Женщины. Группа B. 3-й тур. Испания — Бразилия
05:00. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг. 1/32 финала
05:00. Дзюдо. Женщины. До 78 кг. 1/38 финала
05:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. 1/2 финала
05:00. Плавание. Мужчины. 200 м на спине. 1/2 финала
05:00. Регби-7. Женщины. Группа A. 1-й тур. Россия — Великобритания
05:00. Стрельба. Мужчины. Трап. Квалификация. День 2
05:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
05:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд. 1/2 финала
05:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. 1/2 финала
05:00. Теннис. Микст. 1/4 финала
05.00. Пляжный волейбол. Предварительный тур.
05:01. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала.
05:02. Академическая гребля. Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал B
05:05. Волейбол. Женщины. Группа A. 3-й тур. Южная Корея — Доминиканская Республика
05:10. Дзюдо. Женщины. До 78 кг. 1/16 финала
05:14. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала.
05:14. Академическая гребля. Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал B
05:15. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг. 1/16 финала
05:28. Плавание. Женщины. 200 м баттерфляй. Финал
05:37. Плавание. Мужчины. 100 м вольный стиль. Финал
05:26. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Финал D
05:30. Регби-7. Женщины. Группа A. 1-й тур. Новая Зеландия — Кения
05:30. Фехтование. Женщины. Командная рапира. За 5-8 места
05:54. Плавание. Женщины. 200 м брасс. 1/2 финала
05:38. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Финал D
05:45. Хоккей на траве. Мужчины. Группа B. 4-й тур. ЮАР — Германия
05:50. Плавание. Мужчины. 200 м комплекс. 1/2 финала
06:00. Дзюдо. Женщины. До 78 кг. 1/8 финала
06:03. Бокс. Мужчины. Свыше 91 кг. 1/8 финала
06:05. Парусный спорт. Женщины. 470. Гонка 3
06:05. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Гонка 7
06:05. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Гонка 4
06.05. Парусный спорт. Мужчины. 49. Гонка 5.
06:31. Плавание. Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал
06:15. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Гонка 7
06:15. Хоккей на траве. Мужчины. Группа B. 4-й тур. Нидерланды — Великобритания
06:30. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг. 1/8 финала
06:45. Фехтование. Женщины. Командная рапира. 1/2 финала
07:00. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Гонка 5
07:05. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Гонка 10
07:05. Парусный спорт. Женщины. 470. Гонка 4
07:05. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Гонка 8
07:10. Дзюдо. Женщины. До 78 кг. 1/4 финала
07:15. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Гонка 8
07:20. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг. 1/4 финала
07:40. Баскетбол. Мужчины. Группа C. 2-й тур. Словения — Япония
08:00. Водное поло. Мужчины. Группа A. 3-й тур. США — Италия
08:00. Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка. 1/2 финала
08:00. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Гонка 6
08:00. Фехтование. Женщины. Командная рапира. За 5-6 места
08:05. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Гонка 11
08:15. Гандбол. Женщины. Группа A. 3-й тур. Япония — Южная Корея
08:20. Волейбол. Женщины. Группа A. 3-й тур. Сербия — Кения
08.30. Стрельба. Женщины. Трап. Финал
08:35. Парусный спорт. Мужчины. Финн. Гонка 5
09:00. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала
09:00. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Гонка 12
09:00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд. 3-й тур
09:05. Парусный спорт. Мужчины. 470. Гонка 3
09:15. Фехтование. Женщины. Командная рапира. За 7-8 места
09:20. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Гонка 10
09:30. Водное поло. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Хорватия — Черногория
09:30. Стрельба. Мужчины. Трап. Финал
09:35. Парусный спорт. Мужчины. Финн. Гонка 6
09:55. Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка. Финал
10:15. Гандбол. Женщины. Группа A. 3-й тур. Черногория — Норвегия
10:20. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Гонка 11
10:20. Парусный спорт. Мужчины. 470. Гонка 4
10:25. Волейбол. Женщины. Группа B. 3-й тур. Китай — Россия
10:30. Регби-7. Женщины. Группа B. 2-й тур. Канада — Фиджи
11:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. 1/8 финала
11:00. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. 1/4 финала
11:00. Бокс. Женщины. До 51 кг. 1/8 финала
11:00. Бокс. Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала
11:00. Бокс. Мужчины. До 75 кг. 1/8 финала
11:00. Дзюдо. Женщины. До 78 кг. Утешительный раунд
11:00. Регби-7. Женщины. Группа B. 2-й тур. Франция — Бразилия
11:15. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг. Утешительный раунд
11:15. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Гонка 12
11:20. Баскетбол. Женщины. Группа A. 2-й тур. Испания — Сербия
11:30. Дзюдо. Женщины. До 78 кг. 1/2 финала
11:30. Регби-7. Женщины. Группа C. 2-й тур. Австралия — Китай
11:45. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг. 1/2 финала
12:00. Регби-7. Женщины. Группа C. 2-й тур. США — Япония
12:05. Дзюдо. Женщины. До 78 кг. За 3-е место
12:20. Водное поло. Мужчины. Группа A. 3-й тур. Греция — Япония
12:25. Дзюдо. Женщины. До 78 кг. Финал
12:30. Регби-7. Женщины. Группа A. 2-й тур. Новая Зеландия — Великобритания
12:30. Фехтование. Женщины. Командная рапира. За 3-е место
12:30. Хоккей на траве. Женщины. Группа B. 4-й тур. Испания — Китай
12:35. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг. За 3-е место
12:50. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг. Финал
13:00. Бейсбол. Группа B. 1-й тур. Израиль — Южная Корея
13:00. Плавание. Женщины. 800 м вольный стиль. Предварительные заплывы
13:00. Регби-7. Женщины. Группа A. 2-й тур. Россия — Кения
13:00. Хоккей на траве. Женщины. Группа A. 4-й тур. Великобритания — Нидерланды
13:30. Гандбол. Женщины. Группа B. 3-й тур. Венгрия – Россия
13:40. Волейбол. Женщины. Группа A. 3-й тур. Япония — Бразилия
13:45. Фехтование. Женщины. Командная рапира. Финал
13:50. Водное поло. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Сербия — Австралия
13:50. Спортивная гимнастика. Женщины. Индивидуальное многоборье. Финал
13:43. Плавание. Мужчины. 100 м баттерфляй. Предварительные заплывы
14:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. За 3-е место
14:05. Плавание. Женщины. 200 м на спине. Предварительные заплывы
14:21. Плавание. Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м. Предварительные заплывы
14:45. Хоккей на траве. Женщины. Группа B. 4-й тур. Япония — Аргентина
15:00. Баскетбол. Мужчины. Группа C. 2-й тур. Испания — Аргентина
15:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал
15:15. Хоккей на траве. Женщины. Группа B. 4-й тур. Новая Зеландия — Австралия
15:30. Гандбол. Женщины. Группа B. 3-й тур. Швеция — Франция
15:45. Волейбол. Женщины. Группа B. 3-й тур. США — Турция
- 28 июля 2021
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