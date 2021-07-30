Наша великая победа над США. Американцы скандалят даже через полвека после Игр в Мюнхене

Почти полвека прошло с момента проведения Олимпийских игр – 1972 в Мюнхене, но история того финала продолжает оставаться в памяти любителей баскетбола. О ней продолжают говорить и снимать про неё фильмы, и всё потому, что заключительный матч между сборными США и СССР завершился скандалом. Согласно официальным протоколам, советская команда одержала победу со счётом 51:50, но американцы и по сей день не признают такой исход матча.

И сборная США, состоявшая исключительно из игроков студенческой лиги в возрасте 20-21 года, и советская команда почти без проблем добрались до финала. И каждое противостояние между этими соперниками, само собой, было крайне принципиальным. По ходу встречи сборная СССР уверенно опережала США, преимущество доходило до отметки в 10 очков. Но самый напряжённый момент произошёл в концовке встречи – после того, как американцам удалось сократить отставание до минимального.

За несколько секунд до конца матча два штрафных забросил Даг Коллинз. Американцы вырвались вперёд и повели в счёте впервые в матче. Но в тот момент как раз и началась полная неразбериха, в которой исход финальной встречи решался на последних секундах. После того как Коллинз исполнил первый бросок с линии, тренер советской команды Владимир Кондрашин с соблюдением всех правил запросил тайм-аут. Однако ни судьи, ни игроки на это внимание не обратили. Сразу после второго штрафного, реализованного Коллинзом, баскетболист сборной СССР Алжан Журмухамедов ввёл мяч в игру. Но встреча тут же была остановлена – в советской делегации пытались разобраться, почему команде не дали тайм-аут.

Помощник Кондрашкина Сергей Башкин с претензиями побежал к судейскому столику, а экс-наставник сборной СССР Юрий Озеров обратился к присутствовавшему на матче генеральному секретарю ФИБА Уильяму Джонсу. Он лично попросил судей дать советской команде запрошенный тайм-аут. Однако после паузы разыграть успешную комбинацию подопечным Кондрашина не удалось.

Мяч в игру ввёл Иван Едешко, отдавший пас на Модестаса Паулаускаса. Но как только литовец получил мяч, сразу же прозвучала сирена, которую приняли за сигнал об окончании встречи. И раздалась она раньше положенного времени – принято считать, что у советских баскетболистов оставалось ещё три секунды. Американские игроки начали празднование, но в ситуацию снова вмешался Джонс. Он настоял на том, чтобы советская команда всё-таки получила положенное ей время и доиграла встречу.

Как позже признался многолетний экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер, работавший хронометристом на том матче, виной всему произошедшему – ошибка одного из арбитров. При этом, по словам Блаттера, никаких знаменитых «трёх секунд» у советской команды не было. Судья подал сигнал об окончании матча слишком рано, но на секундомере оставалась всего одна секунда, а не три. Однако полностью время матча не истекло, а значит, игру было положено возобновить. Решение о том, что необходимо открутить секундомер и дать сборной СССР именно три секунды, арбитры приняли под влиянием авторитетного Джонса.

«В баскетболе за столом сидел судья. Он нажимал кнопку, останавливая часы. И когда матч подходил к самому-самому концу, он в последний раз нажал на кнопку и объявил, что игра завершена. А матч-то не закончился, оставалась одна секунда. Разве не три? Нет! Пусть и всего одна, но полностью время не истекло, игру нельзя считать завершëнной. Вопрос решался генеральным секретарем ФИБА Уильямом Джонсом: «Что делать? Регламентом такая ситуация не предусмотрена». Он решил сыграть три секунды, потому что одной секундой возобновить матч невозможно. Джонс сказал: «Добавляем три секунды». Техник перевел часы, так что на секундомере остались недоигранными три секунды», — рассказал Блаттер.

Несмотря на протесты судейской бригады, всё сделали именно так, как на том настаивал Джонс. Советская команда вводила мяч в игру уже в третий раз. Едешко получил ещё один шанс и отдал пас через всю площадку на Александра Белова, стоявшего под щитом соперника. Он уверенно положил мяч в кольцо и принёс сборной СССР первое золото Олимпийских игр. Возмущению американцев не было предела – сразу после окончания матча на результат был подан протест, который в срочном порядке был рассмотрен комиссией ФИБА. По итогам её заседания результат матча всё-таки был признан окончательным, и переигровку решили не назначать.

По одной из версий, на решение комиссии повлияло не что иное, как политическая обстановка в мире. Якобы за присуждение победы сборной СССР проголосовали представители стран социалистического блока, которых в комиссии было преобладающее число. И по-другому в год 50-летия Советского Союза быть и не могло. Но это лишь одна из версий – по данным других источников, результаты послематчевого голосования коллегии ФИБА остались в тайне. В любом случае какое-то явное нарушение правил увидеть сложно. В баскетболе часто пересматривают время на счётчике. На счету каждые мгновения.

Винить американцы могут только себя. Им просто нужно было внимательно сыграть в защите оставшиеся три секунды, а они разнервничались и занимались непонятно чем на площадке. Советские баскетболисты этим сполна воспользовались.

В знак протеста сборная США отказалась выходить на церемонию награждения, чтобы получить серебряные медали. Их представители американской команды не получили и до сих пор. Награды по сей день находятся в Лозанне, в офисе Международного олимпийского комитета. Некоторые баскетболисты даже в своём завещании запрещают наследникам забирать непризнанное серебро. Речь о Кенни Дэвисе.

Это золото стало не единственной наградой, которую советской команде удалось завоевать – ещё одну великую победу сборная СССР одержала спустя 16 лет в Сеуле. А уже через четыре года, в 1992-м, на Игры американцам было разрешено заявлять на Олимпиаду игроков НБА. Именно тогда первая Дрим-Тим во главе с Майклом Джорданом вынесла всех соперников.

Несмотря на то что с момента проведения Игр в Мюнхене прошло уже полвека, финал в Мюнхене по-прежнему остаётся предметом обсуждения в США. Казалось бы, прошло огромное количество времени. Но даже современные топ-игроки НБА не могут успокоиться. В четвертьфинале чемпионата мира — 2019 Кевин Дюрант вышел на матч с Россией в кроссовких с надписью «1972» как бы напоминая, что США не признают то поражение и хотят показать русским, что они лучшие. США обыграли Россию (89:79) в том матче, но получилось неубедительно. "+10" – очень слабая разница для команды, состоящей из суперзвёзд НБА. Американцы определённо рассчитывали на вынос около "+30", но не вышло. США в итоге стали чемпионами мира, а Россия доставила им самые большие проблемы в плей-офф.

За океаном продолжают скандалить даже через полвека после тех Игр. Выпускают различные документалки о «нечестной победе русских», время от времени «освежают» тему публикациями в СМИ. Да и сами баскетболисты-участники ведут себя некрасиво, хотя, казалось бы, прошло столько времени. Взять хотя бы случай с Дагом Коллинзом, о котором рассказал Иван Едешко. Баскетболисты США могут винить судей и других официальных лиц ФИБА, но зачем так некрасиво вести себя по отношению к сопернику?

«В 2000-м завалились ко мне в квартиру человек пятнадцать с аппаратурой. Я согласился на интервью с условием, что пришлют кассету. Два года спустя на чемпионате мира в Штатах передали. Всё пронизано мыслью: «Несправедливо!». Лишь три игрока сказали: «Мы проиграли – так о чём рассуждать?». Кто-то заявил, что президент США вручил команде копии золотых медалей, и этого достаточно. Ещё один выступил: «Никогда не прикоснусь к серебряным медалям, которые в Мюнхене отказались забирать. Запрещаю внукам их получать!». Был с ветеранами в Чикаго, там работал Даг Коллинз. Ко мне подошли: «В зале Даг. Готовы встретиться?» – «Почему нет?». Возвращаются: «Он не захотел разговаривать». Ну и ладно. Видимо, считает, что СССР – незаконный олимпийский чемпион», — заявил Едешко.

Наверное, США стоит научиться принимать поражения. И уж точно не нужно ворошить то, что было полвека назад.