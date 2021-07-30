Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Статьи

Олимпиада-1972: сборная США по баскетболу проиграла СССР в финале и до сих пор не признаёт поражение

Наша великая победа над США. Американцы скандалят даже через полвека после Игр в Мюнхене
Арина Ершова
Олимпиада-1972
Комментарии
За океаном не умеют проигрывать от слова совсем. Три секунды – вечно больная тема для «звёздно-полосатых».

Почти полвека прошло с момента проведения Олимпийских игр – 1972 в Мюнхене, но история того финала продолжает оставаться в памяти любителей баскетбола. О ней продолжают говорить и снимать про неё фильмы, и всё потому, что заключительный матч между сборными США и СССР завершился скандалом. Согласно официальным протоколам, советская команда одержала победу со счётом 51:50, но американцы и по сей день не признают такой исход матча.

И сборная США, состоявшая исключительно из игроков студенческой лиги в возрасте 20-21 года, и советская команда почти без проблем добрались до финала. И каждое противостояние между этими соперниками, само собой, было крайне принципиальным. По ходу встречи сборная СССР уверенно опережала США, преимущество доходило до отметки в 10 очков. Но самый напряжённый момент произошёл в концовке встречи – после того, как американцам удалось сократить отставание до минимального.

«СССР — незаконный чемпион». Американцы так и не взяли медали после трёх секунд в Мюнхене «СССР — незаконный чемпион». Американцы так и не взяли медали после трёх секунд в Мюнхене

За несколько секунд до конца матча два штрафных забросил Даг Коллинз. Американцы вырвались вперёд и повели в счёте впервые в матче. Но в тот момент как раз и началась полная неразбериха, в которой исход финальной встречи решался на последних секундах. После того как Коллинз исполнил первый бросок с линии, тренер советской команды Владимир Кондрашин с соблюдением всех правил запросил тайм-аут. Однако ни судьи, ни игроки на это внимание не обратили. Сразу после второго штрафного, реализованного Коллинзом, баскетболист сборной СССР Алжан Журмухамедов ввёл мяч в игру. Но встреча тут же была остановлена – в советской делегации пытались разобраться, почему команде не дали тайм-аут.

Помощник Кондрашкина Сергей Башкин с претензиями побежал к судейскому столику, а экс-наставник сборной СССР Юрий Озеров обратился к присутствовавшему на матче генеральному секретарю ФИБА Уильяму Джонсу. Он лично попросил судей дать советской команде запрошенный тайм-аут. Однако после паузы разыграть успешную комбинацию подопечным Кондрашина не удалось.

Мяч в игру ввёл Иван Едешко, отдавший пас на Модестаса Паулаускаса. Но как только литовец получил мяч, сразу же прозвучала сирена, которую приняли за сигнал об окончании встречи. И раздалась она раньше положенного времени – принято считать, что у советских баскетболистов оставалось ещё три секунды. Американские игроки начали празднование, но в ситуацию снова вмешался Джонс. Он настоял на том, чтобы советская команда всё-таки получила положенное ей время и доиграла встречу.

Без него не было бы трёх секунд. Трагическая история героя «Движения вверх» Саканделидзе Без него не было бы трёх секунд. Трагическая история героя «Движения вверх» Саканделидзе

Как позже признался многолетний экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер, работавший хронометристом на том матче, виной всему произошедшему – ошибка одного из арбитров. При этом, по словам Блаттера, никаких знаменитых «трёх секунд» у советской команды не было. Судья подал сигнал об окончании матча слишком рано, но на секундомере оставалась всего одна секунда, а не три. Однако полностью время матча не истекло, а значит, игру было положено возобновить. Решение о том, что необходимо открутить секундомер и дать сборной СССР именно три секунды, арбитры приняли под влиянием авторитетного Джонса.

«В баскетболе за столом сидел судья. Он нажимал кнопку, останавливая часы. И когда матч подходил к самому-самому концу, он в последний раз нажал на кнопку и объявил, что игра завершена. А матч-то не закончился, оставалась одна секунда. Разве не три? Нет! Пусть и всего одна, но полностью время не истекло, игру нельзя считать завершëнной. Вопрос решался генеральным секретарем ФИБА Уильямом Джонсом: «Что делать? Регламентом такая ситуация не предусмотрена». Он решил сыграть три секунды, потому что одной секундой возобновить матч невозможно. Джонс сказал: «Добавляем три секунды». Техник перевел часы, так что на секундомере остались недоигранными три секунды», — рассказал Блаттер.

Отсидел в СССР, мыл туалеты в США. Трагическая история героя «Движения вверх» Дворного Отсидел в СССР, мыл туалеты в США. Трагическая история героя «Движения вверх» Дворного

Несмотря на протесты судейской бригады, всё сделали именно так, как на том настаивал Джонс. Советская команда вводила мяч в игру уже в третий раз. Едешко получил ещё один шанс и отдал пас через всю площадку на Александра Белова, стоявшего под щитом соперника. Он уверенно положил мяч в кольцо и принёс сборной СССР первое золото Олимпийских игр. Возмущению американцев не было предела – сразу после окончания матча на результат был подан протест, который в срочном порядке был рассмотрен комиссией ФИБА. По итогам её заседания результат матча всё-таки был признан окончательным, и переигровку решили не назначать.

По одной из версий, на решение комиссии повлияло не что иное, как политическая обстановка в мире. Якобы за присуждение победы сборной СССР проголосовали представители стран социалистического блока, которых в комиссии было преобладающее число. И по-другому в год 50-летия Советского Союза быть и не могло. Но это лишь одна из версий – по данным других источников, результаты послематчевого голосования коллегии ФИБА остались в тайне. В любом случае какое-то явное нарушение правил увидеть сложно. В баскетболе часто пересматривают время на счётчике. На счету каждые мгновения.

Винить американцы могут только себя. Им просто нужно было внимательно сыграть в защите оставшиеся три секунды, а они разнервничались и занимались непонятно чем на площадке. Советские баскетболисты этим сполна воспользовались.

В знак протеста сборная США отказалась выходить на церемонию награждения, чтобы получить серебряные медали. Их представители американской команды не получили и до сих пор. Награды по сей день находятся в Лозанне, в офисе Международного олимпийского комитета. Некоторые баскетболисты даже в своём завещании запрещают наследникам забирать непризнанное серебро. Речь о Кенни Дэвисе.

Это золото стало не единственной наградой, которую советской команде удалось завоевать – ещё одну великую победу сборная СССР одержала спустя 16 лет в Сеуле. А уже через четыре года, в 1992-м, на Игры американцам было разрешено заявлять на Олимпиаду игроков НБА. Именно тогда первая Дрим-Тим во главе с Майклом Джорданом вынесла всех соперников.

Несмотря на то что с момента проведения Игр в Мюнхене прошло уже полвека, финал в Мюнхене по-прежнему остаётся предметом обсуждения в США. Казалось бы, прошло огромное количество времени. Но даже современные топ-игроки НБА не могут успокоиться. В четвертьфинале чемпионата мира — 2019 Кевин Дюрант вышел на матч с Россией в кроссовких с надписью «1972» как бы напоминая, что США не признают то поражение и хотят показать русским, что они лучшие. США обыграли Россию (89:79) в том матче, но получилось неубедительно. "+10" – очень слабая разница для команды, состоящей из суперзвёзд НБА. Американцы определённо рассчитывали на вынос около "+30", но не вышло. США в итоге стали чемпионами мира, а Россия доставила им самые большие проблемы в плей-офф.

«Свобода оказалась дороже трёх секунд». Трагическая история героя «Движения вверх» Коркии «Свобода оказалась дороже трёх секунд». Трагическая история героя «Движения вверх» Коркии

За океаном продолжают скандалить даже через полвека после тех Игр. Выпускают различные документалки о «нечестной победе русских», время от времени «освежают» тему публикациями в СМИ. Да и сами баскетболисты-участники ведут себя некрасиво, хотя, казалось бы, прошло столько времени. Взять хотя бы случай с Дагом Коллинзом, о котором рассказал Иван Едешко. Баскетболисты США могут винить судей и других официальных лиц ФИБА, но зачем так некрасиво вести себя по отношению к сопернику?

«В 2000-м завалились ко мне в квартиру человек пятнадцать с аппаратурой. Я согласился на интервью с условием, что пришлют кассету. Два года спустя на чемпионате мира в Штатах передали. Всё пронизано мыслью: «Несправедливо!». Лишь три игрока сказали: «Мы проиграли – так о чём рассуждать?». Кто-то заявил, что президент США вручил команде копии золотых медалей, и этого достаточно. Ещё один выступил: «Никогда не прикоснусь к серебряным медалям, которые в Мюнхене отказались забирать. Запрещаю внукам их получать!». Был с ветеранами в Чикаго, там работал Даг Коллинз. Ко мне подошли: «В зале Даг. Готовы встретиться?» – «Почему нет?». Возвращаются: «Он не захотел разговаривать». Ну и ладно. Видимо, считает, что СССР – незаконный олимпийский чемпион», — заявил Едешко.

Наверное, США стоит научиться принимать поражения. И уж точно не нужно ворошить то, что было полвека назад.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021