Воспитанник «Ахмата» в сердцах попрощался с олимпийским боксом. Золота ему так и не дали!

Российский боксёр Имам Хатаев стал настоящим героем Олимпиады в Токио. Пройдя сквозь тяжелейшую турнирную сетку, он прорвался в полуфинал и завоевал бронзу. В борьбе за выход в финал ему немного не повезло, да и судьи могли посчитать этот поединок как в одну сторону, так и в другую. Вместе с тем сам факт завоевания медали в дивизионе до 81 кг уже успех, ведь на Играх Имам бился с чемпионом мира уже в 1/8 финала и мало кто думал, что он с ним справится. Но Хатаев удивил всех. Рассказываем о новом герое на боксёрском небосводе России.

Начало и первые успехи

Хатаев родился в 1994 году в Чеченской Республике в селе Кулары. Вместе со своим младшим братом Шамилем он увлекался боксом с детства. Многочисленные тренировки были обязательным атрибутом будущего олимпийца. Да и как иначе, когда речь идёт о регионе, в котором бокс, борьба и смешанные единоборства всегда были в почёте?

После того, как Имам сумел проявить себя в боксе, его пригласили в бойцовский клуб «Ахмат». Вместе с братом они тренировались в клубе-детище президента Чечни Рамзана Кадырова. И, конечно, каждый, кто проходит такую подготовку, уже имеет хорошие перспективы для успеха.

Раскрыть свой потенциал Имам сумел в 2014 году на чемпионате Российского студенческого союза по боксу памяти олимпийского призёра Алексея Киселёва. На турнире собрались 90 боксёров со всей России, а Хатаев стал победителем в весовой категории до 81 кг. Далее Хатаев добыл золото уже на чемпионате мира среди студентов, проходившем в Якутии.

Длинный путь к титулу чемпиона России

Тем не менее, успехи на старте карьеры ещё не гарантировали статуса первого номера сборной в дивизионе до 81 кг, ибо конкуренция в полутяжёлом весе всегда была высокой. На чемпионате России среди юниоров и молодёжи Хатаев взял бронзовые медали, а ещё через год добрался и до серебра. Золото ускользало раз за разом.

Фото: Tom Pennington/Getty Images

На взрослом уровне Хатаев также начал подниматься на пьедестал крупных турниров. Например, в 2015 году он на чемпионате России добрался до финала, но уступил Георгию Кушиташвили. И если Кушиташвили своей судьбой распорядился откровенно сомнительным образом, то Хатаев использовал свой шанс. На чемпионате России в 2017 году он снова становился серебряным призёром, в финале он уступил Раджабу Раджабову. А в 2018 году боксёр из Чечни снова довольствовался второй ступенью пьедестала почёта, а дорогу ему перешёл снова Кушиташвили.

Стало очевидно, что на домашний чемпионат мира 2019 года поедет Георгий. Но отплатить ему Хатаев всё же сумел. Уже после завершения первенства мира давние соперники встретились в финале чемпионата мира и вот тогда, наконец, Имам впервые стал чемпионом страны. Конечно, это ещё не гарантировало статус лидера сборной. Но скоро Кушиташвили попал в криминальную историю и сейчас находится под домашним арестом. А вот Хатаев застолбил за собой роль первого номера страны в категории до 81 кг, в 2020 году он защитил титул чемпиона России, победив в финале Шарабутдина Атаева из Махачкалы.

Братская конкуренция и похвалы Бетербиева

Брат Имама, Шамиль, также добился серьёзных успехов в боксе. И, конечно, конкуренция явно подталкивает Имама и Шамиля. К тому же, хорошо известно, что боксёров активно поддерживает их отец. Он регулярно ездил с сыновьями на соревнования и даже иногда тренирует их.

Примечательно, что Шамиль первым стал чемпионом России. Ещё в 2017 году он в весовой категории до 75 кг одержал победу на турнире, проходившем в Грозном. Впрочем, далее Шамиль в состав сборной на Олимпийские игры не попал, а его брат в итоге не только был включён в заявку, но ещё и возвращается домой с медалью.

Конечно, говоря об Имаме Хатаеве, нужно вспомнить уже легендарного чеченского боксёра, который является примером для всех местных юношей, занимающихся боксом, Артура Бетербиева. Именно он сегодня является самым успешным представителем Чеченской Республики в мире бокса, пусть Бетербиев и не живёт в родном регионе, а уже давно сделал выбор в пользу Канады.

Бетербиев в профессионалах одержал 16 побед и не потерпел ни одного поражения. Артур выступает в весовой категории до 81 кг, как и Имам. Конечно, пока Хатаеву очень далеко до своего соотечественника, но зато Имам уже кое в чём превзошёл Бетербиева. Артур дважды участвовал в Олимпийских играх, но так и не проходил дальше четвертьфинала. В 2012 году он в 1/4 финала уступил Александру Усику, это был последний бой Бетербиева на Олимпийских играх. Хатаев же с первой попытки сумел добиться на Олимпиаде намного большего.



И неудивительно, что Бетербиев, комментируя выступление россиян в Токио, отметил именно Имама.

«Отдельно хочу сказать про Хатаева. Он уже на данный момент вошёл в историю, став первым чеченцем, который дошёл до полуфинала и гарантировал себе медаль. Надеемся, что Имам дойдёт до финала, мы все этого ждём. Но в любом случае он уже написал историю», — говорил Бетербиев.

Артур не преувеличивал. Дело не только в факте завоевания медали, но и в том, что на пути к ней Хатаев прошёл тяжелейшую турнирную сетку, победив действующего чемпиона мира Нурдаулетова и остановив уроженца Дагестана, представителя Испании Джалидова. Но обеспечив себе бронзу, Хатаев уже не планировал останавливаться, ставя своей целью завоевание золота.

Тем более, что за ним следила вся родная республика. Успехи Имама широко освещались в региональных СМИ Чечни. Более того, за результатами боксёра следил глава республики Рамзан Кадыров, описывая победы спортсмена на страницах в социальных сетях.

Но пробиться в финал Хатаеву не удалось. В полуфинале он спорно уступил британцу Уиттакеру, так что золота Имаму не дали. Конечно, поражение раздельным решением судей стало сильным эмоциональным ударом. Сразу после неудачи Имам в сердцах объявил, что прощается с олимпийским боксом.

Фото: РИА Новости

«Доволен тем, как боксировал. Сделал со своей стороны всё возможное, чтобы выиграть этот бой. И я уверен, что стал победителем. С решением судей не согласен. Первый раунд они отдали мне, второй британцу. Но в третьем раунде я нанёс больше ударов, а Уиттакер просто держал и бегал, ничего не делал.

«Бронза» хороший результат. Я доволен, но изначально была цель победить на Играх. С олимпийским боксом на этом заканчиваю, дальше буду выступать в профессиональном», — сказал спортсмен.

Что же, если это решение окончательное, Имаму остаётся лишь пожелать удачи. В любом случае он уже действительно вошёл в историю как первый чеченский боксёр, завоевавший олимпийскую награду. Ещё раз поздравляем!