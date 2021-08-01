«Россия продолжает скрывать мошенничество». Американцев коробят наши победы на Олимпиаде

Главный в США борец за чистый спорт требует вскрыть все допинг-пробы россиян в Токио. Может, американцы свои покажут первыми?

Олимпийские игры в Токио только миновали экватор, но уже очевидно, что сборная России не сломалась под беспрецедентным давлением. Даже в условиях тотальных ограничений наши спортсмены регулярно завоёвывают медали и часто огорчают американских конкурентов.

Недоброжелатели, ожидавшие провала России в Токио, имеют бледный вид. Впору успокоиться и признать, что российские спортсмены сильны и безо всякого допинга, но достойно проигрывать – не про них. Поглотившая запад истерия дошла и до высокопоставленных чиновников. Даже главный борец с допингом в США Трэвис Тайгарт не сдержался.

Как же американцев коробит от наших побед на Олимпиаде!

Успех России мешает американцам праздновать свои победы

У сборной США на Олимпиаде в Токио всё хорошо. Медалей столько – успевай считать. Да, есть отдельные неудачи вроде драматичного снятия гимнастки Байлз или странного падения результатов в плавании, но в целом американцы уверенно идут по дистанции Игр и навязывают борьбу Китаю в общем медальном зачёте. Казалось бы, радуйтесь и гордитесь себе на здоровье. Ан нет. Оказывается, торжество американского спорта портят… русские. А точнее, многочисленные победы команды Олимпийского комитета России.

Претензии российским спортсменам уже предъявляли американская гребчиха Калмо и пловец Мёрфи, британский пловец Гринбанк, журналисты и блогеры всех мастей. А к середине Олимпиады не вытерпел и давний друг российского спорта, глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт.

«Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Теперь все видят, что этот запрет — фарс. Это даже едва ли можно назвать ребрендингом, и он не остановит коррупцию в России. Но, вероятно, придаст смелости другим, желающим победить любыми средствами. Недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей», — сказал Тайгарт.

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Глава USADA требует вскрыть все допинг-пробы с Олимпиады в Токио. И он прав!

Оговариваясь, что вину каждого конкретного спортсмена ещё надо доказать (и на том спасибо), Тайгарт без тени сомнения говорит о коррупции в России и мошенничестве, которое наша страна продолжает скрывать. Эти заявления, по мнению чиновника, видимо, в доказательствах не нуждаются. И уж точно не приведут к наказанию за клевету.

Но, пожалуй, самое интересное в заявлении главы USADA – меры, которые он предлагает принять: «Призываем обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая её доказанную коррумпированность. Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России и сколько раз на крупнейшей мировой арене мы потенциально собираемся вновь наблюдать за этим мошенничеством».

Похоже на агонию, не правда ли? Кого Тайгарт призывает обнародовать результаты тестов? Всемирное антидопинговое агентство? То есть он всерьёз думает, что ВАДА отказало бы себе в удовольствии заявить о положительной пробе российского спортсмена, если бы она существовала в природе? Пока же с Игр за допинг изгнали только украинскую триатлонисту, да африканских спринтеров.

Идея Тайгарта выгодна России и невыгодна США

А теперь главное. В попытке в очередной раз наказать и задеть Россию главный борец с допингом в США внезапно сыграл за нас! Уверен, среди российских спортсменов и функционеров нет ни одного, кто бы отказался от обнародования результатов своих допинг-проб с Олимпиады в Токио. Бояться чистым спортсменам нечего, зато открытость снимет все подозрения.

Но соглашаться на предложение Тайгарта нужно только при условии, что американцы свои допинг-пробы покажут первыми. А мы с интересом посмотрим, у кого и что там зашкаливает. Не секрет, что многие атлеты из США легально принимают запрещённые препараты на основании терапевтических исключений из-за официальных диагнозов. Эта информация держится в строжайшем секрете, но предложение Тайгарта заставит открыть все карты. И пусть американцы с запрещёнными препаратами в организме объясняют, почему их победы не должны вызывать ни у кого вопросов и на каком основании им можно то, за что других превращают в изгоев.

Вы можете себе представить такое развитие событий? Вот и получается, что слова Тайгарта – откровенный популизм, продиктованный глубоким моральным неудовлетворением от успехов России в Токио. А если к нему всё-таки прислушаются, то первыми от его нестандартной идеи пострадают сами же американцы.

Даже жаль, что никто на это не пойдёт.