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Дина Аверина стала первой в упражнении с обручем на этапе Кубка вызова

Дина Аверина стала первой в упражнении с обручем на этапе Кубка вызова
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Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнении с обручем на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике.

Российская спортсменка набрала 27,30 балла. Второе место заняла её соотечественница Лала Крамаренко, третье — представительница Латвии Елизавета Полстяная. Сестра Дины — Арина Аверина — пропустила соревнования из-за травмы ноги.

Сёстрам Авериным по 22 года. Дина является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы. Её сестра Арина — четырёхкратная чемпиона мира, девятикратная чемпионка Европы. Ранее обе спортсменки были включены в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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