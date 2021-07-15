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Анжелика Кербер не выступит на Олимпиаде в Токио

Анжелика Кербер не выступит на Олимпиаде в Токио
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Немецкая теннисистка Анжелика Кербер снялась с Олимпиады в Токио.

«Мысль об участии в Олимпийских играх была для меня постоянной мотивацией в течение последних месяцев для того, чтобы двигаться дальше и продолжать верить в свои цели. Представление Германии в Лондоне-2012 и Рио-2016 в составе национальной сборной всегда было одним из моих любимых воспоминаний о карьере. Это ещё больше разочаровывает меня, когда я принимаю тот факт, что моё тело нуждается в отдыхе после нескольких напряжённых недель, которые остались позади, и что я должна сначала восстановиться, прежде чем вернуться к соревнованиям этим летом! Спасибо вам за вашу поддержку, так как это было очень трудное решение для меня. Удачи всем моим коллегам — немецким спортсменам в Токио. Я буду скучать по вам», — написала Кербер в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть в инстаграме Анжелики Кербер.

Список участниц Олимпиады можно посмотреть на «Чемпионате».

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