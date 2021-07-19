Юлия Ефимова оценила прочность «антисекс-кроватей» в Олимпийской деревне

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова высказалась о прочности картонных «антисекс-кроватей», которые установили в номерах спортсменов на Олимпийских играх в Токио (Япония). Международный олимпийский комитет (МОК) аргументировал это решение тем, что олимпийцы должны избегать ненужных форм физического контакта в связи с угрозой распространения коронавируса.

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«Выглядят эти кровати менее прочными, чем являются, потому что я уже спала одну ночь — и всё нормально. Перед вылетом я видела, что показывали про эти кровати, что они картонные. Но когда приехала, то сразу плюхнулась и подумала, что нужно быть немного аккуратнее», — приводит слова Ефимовой сайт «Матч ТВ».