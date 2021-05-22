Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Юлия Ефимова осталась без любимой дистанции на Олимпиаде в Токио – могут ли её допустить без отбора?

«Пусть сами плывут». Почему Юлию Ефимову нужно допустить до Олимпиады без отбора
Ангелина Николаева
Юлия Ефимова осталась без любимой дистанции
Комментарии
Самая титулованная российская пловчиха в очередной раз всё и всем доказала. Но она не поплывёт на коронной дистанции в Токио.

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова вновь доказала, что в России ей нет равных на дистанции 200 метров брассом. На чемпионате Европы в Будапеште она всего на одну сотую, но опередила Евгению Чикунову, показав совершенно другие секунды, чем на олимпийском отборе в Казани. Но в Токио Ефимова свою коронную дистанцию не поплывёт, если только Всероссийская федерация плавания не примет жёсткое решение.

«Верю в спортивный принцип»

Опытнейшая Ефимова в Будапеште завоевала бронзовую награду, а 16-летняя Евгения Чикунова осталась четвёртой. Хотя казалось, что спортсменки подошли к турниру в совершенно разной форме. Но сказался опыт. На статусном старте Юлия выжала из себя абсолютно всё, на что была способна, и вновь показала – на 200-метровке брассом она может творить чудеса.

Да, речь только о бронзовой награде, но дело даже не в итоговом результате, а во внутрикомандной борьбе. Ефимовой важно было доказать, что она на данный момент сильнее всех как минимум в России. Она это сделала в очной борьбе с прямыми конкурентками.

«Для меня это немного перебор». Как Ефимова вернулась из США в Россию ради Олимпиады-2021 «Для меня это немного перебор». Как Ефимова вернулась из США в Россию ради Олимпиады-2021

Проблема в том, что олимпийский отбор прошёл в апреле, и тогда Юлия проиграла не только Чикуновой, но и Марии Темниковой. И по спортивному принципу на 200-метровку в Токио попали Чикунова и Темникова. Без участия в Олимпиаде Ефимова в любом случае не останется. На дистанции 100 м она выполнила критерии отбора, но на 200-метровке Юлия сильнее.

«Я настраиваюсь на 100 метров. Верю в спортивный принцип. Девчонки заслужили, а там уже будь как будет. Но это было бы несправедливо — вот представьте, возьмут сейчас и меня поменяют, например, было бы не очень. Хотя в крайнем, крайнем случае… Хотя пусть сами плывут», — сказала Ефимова РИА «Новости».

«Мы к Олимпиаде готовимся». Зачем чемпионка России уступила Ефимовой место на ЧМ «Мы к Олимпиаде готовимся». Зачем чемпионка России уступила Ефимовой место на ЧМ

«Прежние требования остаются в силе»

Теперь вопрос – готова ли ВФП пойти на нарушение спортивного принципа?

Конечно, с одной стороны, это неправильно, потому что лишает шансов тех, кто бился за путёвку именно на том старте, который и был назван. А с другой, в России разве спортивный принцип никогда не нарушался во время отборов? Пресловутое «решение тренерского совета» — это и есть нарушение, и оно случается регулярно. И в большинстве случаев оказывается верным. Да и сами отборы для спортсменов зачастую превращаются в главный старт, после которого свой уровень они подтвердить не могут.

«Мне сказали, что рано на пенсию». Нарушат ли ради Ефимовой спортивный принцип? «Мне сказали, что рано на пенсию». Нарушат ли ради Ефимовой спортивный принцип?

«Прежние требования пока остаются в силе. Возможен ли пересмотр? Этот вопрос надо обсуждать, но никто ещё это обсуждение не инициировал», — прокомментировал ситуацию президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников ТАСС.

Кстати, после чемпионата России Ефимова дала громкое интервью «Спорт-Экспрессу», после которого в её адрес последовали не самые приятные комментарии.

«Чикунову точно менять не надо, она молодая, у неё результаты очень близкие к призам. А вот Темникова… Хорошая девочка, но у неё постоянно на основных стартах какие-то проблемы. Она всегда к чемпионату России очень хорошо подводится, а на международных стартах не получается», — сказала тогда Ефимова.

Чемпионат Европы подтвердил её правоту. Безусловно, ей нужно дать возможность стартовать в Токио на 200 метров. Она и заслужила это, и в очередной раз доказала.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021