«Пусть сами плывут». Почему Юлию Ефимову нужно допустить до Олимпиады без отбора

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова вновь доказала, что в России ей нет равных на дистанции 200 метров брассом. На чемпионате Европы в Будапеште она всего на одну сотую, но опередила Евгению Чикунову, показав совершенно другие секунды, чем на олимпийском отборе в Казани. Но в Токио Ефимова свою коронную дистанцию не поплывёт, если только Всероссийская федерация плавания не примет жёсткое решение.

«Верю в спортивный принцип»

Опытнейшая Ефимова в Будапеште завоевала бронзовую награду, а 16-летняя Евгения Чикунова осталась четвёртой. Хотя казалось, что спортсменки подошли к турниру в совершенно разной форме. Но сказался опыт. На статусном старте Юлия выжала из себя абсолютно всё, на что была способна, и вновь показала – на 200-метровке брассом она может творить чудеса.



Да, речь только о бронзовой награде, но дело даже не в итоговом результате, а во внутрикомандной борьбе. Ефимовой важно было доказать, что она на данный момент сильнее всех как минимум в России. Она это сделала в очной борьбе с прямыми конкурентками.

Проблема в том, что олимпийский отбор прошёл в апреле, и тогда Юлия проиграла не только Чикуновой, но и Марии Темниковой. И по спортивному принципу на 200-метровку в Токио попали Чикунова и Темникова. Без участия в Олимпиаде Ефимова в любом случае не останется. На дистанции 100 м она выполнила критерии отбора, но на 200-метровке Юлия сильнее.



«Я настраиваюсь на 100 метров. Верю в спортивный принцип. Девчонки заслужили, а там уже будь как будет. Но это было бы несправедливо — вот представьте, возьмут сейчас и меня поменяют, например, было бы не очень. Хотя в крайнем, крайнем случае… Хотя пусть сами плывут», — сказала Ефимова РИА «Новости».

«Прежние требования остаются в силе»

Теперь вопрос – готова ли ВФП пойти на нарушение спортивного принципа?



Конечно, с одной стороны, это неправильно, потому что лишает шансов тех, кто бился за путёвку именно на том старте, который и был назван. А с другой, в России разве спортивный принцип никогда не нарушался во время отборов? Пресловутое «решение тренерского совета» — это и есть нарушение, и оно случается регулярно. И в большинстве случаев оказывается верным. Да и сами отборы для спортсменов зачастую превращаются в главный старт, после которого свой уровень они подтвердить не могут.

«Прежние требования пока остаются в силе. Возможен ли пересмотр? Этот вопрос надо обсуждать, но никто ещё это обсуждение не инициировал», — прокомментировал ситуацию президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников ТАСС.



Кстати, после чемпионата России Ефимова дала громкое интервью «Спорт-Экспрессу», после которого в её адрес последовали не самые приятные комментарии.

«Чикунову точно менять не надо, она молодая, у неё результаты очень близкие к призам. А вот Темникова… Хорошая девочка, но у неё постоянно на основных стартах какие-то проблемы. Она всегда к чемпионату России очень хорошо подводится, а на международных стартах не получается», — сказала тогда Ефимова.



Чемпионат Европы подтвердил её правоту. Безусловно, ей нужно дать возможность стартовать в Токио на 200 метров. Она и заслужила это, и в очередной раз доказала.