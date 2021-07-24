В Госдуме отреагировали на первую медаль России на Олимпиаде в Токио

Президент Федерации кёрлинга России, депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв прокомментировал первую медаль российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Первой российской медалисткой стала Анастасия Галашина. Она стала серебряным призёром в стрельбе из пневматической винтовки.

«Первая медаль — большая радость для нас. Это очень важно и почётно. Галашина навсегда вошла в историю не только Олимпийских игр, это останется и в наших сердцах. К сожалению, не удалось услышать на пьедестале наш гимн, но это наша спортсменка. Мы её поздравляем от всей души! Надеемся, что Анастасия задала хороший тон для российских спортсменов, которых на пьедестале почёта должно быть всё больше», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.