Пловец Колесников — о бронзе на Олимпиаде: наверное, где-то допустил ошибку

Российский пловец Климент Колесников, который завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио, прокомментировал свой результат.

«Если бы я проплыл хотя бы с тем же временем, с которым вышел в финал, и занял бы то же самое третье место, то, может быть, был бы менее сконфужен, чем сейчас. Третье место — это хорошо, я это понимаю. Но по своим ощущениям я был готов проплыть быстрее, чем в полуфинале. Наверное, где-то допустил ошибку. Буду смотреть повтор, вспоминать ощущения, которые были на дистанции. Единственное, успокаивает, что это не последняя Олимпиада. Будут ещё соревнования, и я уверен, что ещё проплыву быстрее.

Конечно, когда я выходил на дистанцию, понимал, что это королевская дистанция. Но выходил с мыслями просто о том, что надо выложиться. Не было какого-то ажиотажа, не было какого-то принципиального желания выиграть именно у американца, как это раскручивают. Всё равно было противостояние с самим собой после вчерашнего результата. Ожидания были другими.

Мощный старт Дрессела — это физиология. Думаю, ни у кого нет таких ног, как у него. У меня есть желание просто побеждать. А нет стремления принципиально победить кого-то. Хочется быть одним из тех людей, кто впишет своё имя в историю, как Попов, как другие ребята, которые будут побеждать», — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата».