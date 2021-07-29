Пловец Колесников — о бронзе на Олимпиаде: наверное, где-то допустил ошибку

Российский пловец Климент Колесников, который завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио, прокомментировал свой результат.
«Если бы я проплыл хотя бы с тем же временем, с которым вышел в финал, и занял бы то же самое третье место, то, может быть, был бы менее сконфужен, чем сейчас. Третье место — это хорошо, я это понимаю. Но по своим ощущениям я был готов проплыть быстрее, чем в полуфинале. Наверное, где-то допустил ошибку. Буду смотреть повтор, вспоминать ощущения, которые были на дистанции. Единственное, успокаивает, что это не последняя Олимпиада. Будут ещё соревнования, и я уверен, что ещё проплыву быстрее.
Конечно, когда я выходил на дистанцию, понимал, что это королевская дистанция. Но выходил с мыслями просто о том, что надо выложиться. Не было какого-то ажиотажа, не было какого-то принципиального желания выиграть именно у американца, как это раскручивают. Всё равно было противостояние с самим собой после вчерашнего результата. Ожидания были другими.
Мощный старт Дрессела — это физиология. Думаю, ни у кого нет таких ног, как у него. У меня есть желание просто побеждать. А нет стремления принципиально победить кого-то. Хочется быть одним из тех людей, кто впишет своё имя в историю, как Попов, как другие ребята, которые будут побеждать», — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата».
- 29 июля 2021
-
07:34
-
07:25
-
07:20
-
07:16
-
07:01
-
06:53
-
06:52
-
06:43
-
06:34
-
06:30
-
06:22
-
06:18
-
06:08
-
05:58
-
05:52
-
05:48
-
05:42
-
05:37
-
05:34
-
05:32
-
05:28
-
05:22
-
05:19
-
05:09
-
05:08
-
05:03
-
04:56
-
04:52
-
04:48
-
04:41
-
04:28
-
04:23
-
04:05
-
03:40
-
03:35