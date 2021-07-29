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Ангелина Мельникова: без Симоны Байлз борьба за золото была интереснее

Ангелина Мельникова: без Симоны Байлз борьба за золото была интереснее
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова оценила накал борьбы за победу в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх – 2020 в Токио в отсутствии явной фаворитки Симоны Байлз из США.

Мельникова стала бронзовым призёром, уступив по сумме четырёх упражнений 0,234 балла американке Сунисе Ли, занявшей первое место. Серебро у бразильянки Ребеки Андраде. Ещё одна россиянка Владислава Уразова стала четвёртой.

Байлз не завершила выступление в командном многоборье, снявшись после опорного прыжка, и отказалась от выступления в абсолютном первенстве.

«Да, не было Симоны Байлз, но без неё борьба за золото была интереснее — все девочки это прекрасно понимали. Конечно, так немного интереснее соревноваться, когда ты борешься за золотую награду, а не изначально настраиваешься на серебро и бронзу. Не знаю, как складывался бы финал с Симоной, но я свою бронзовую медаль считаю полноценной.

Причина снятия Байлз? Мне не очень понятна, потому что я не такая, как Симона: нет такой бешеной популярности. Представляю, какое давление вывалилось на неё… Даже написала ей слова поддержки. Видела, что она потерялась на прыжке — я прекрасно понимаю это чувство. У меня было такое в детстве — это исправит лишь время. Надеюсь, что она быстро восстановится. Как отреагировали бы наши тренеры на подобные заявления от нас? Одно дело, когда это делает Симона, другое — мы. Сложно расценивать», — передаёт слова Мельниковой корреспондент «Чемпионата».

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