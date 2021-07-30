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Американские теннисисты впервые за 101 год не завоевали ни одной медали на Олимпиаде

Американские теннисисты впервые за 101 год не завоевали ни одной медали на Олимпиаде
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Американские теннисисты не завоевали на Олимпийских играх в Токио (Япония) ни одной медали. Такое произошло впервые за 101 год.

В последний раз теннисисты из США не принесли ни одной награды в копилку сборной для общемедального зачёта на Олимпиаде 1920 года в Антверпене (Бельгия).

В мужском одиночном разряде спортсмены из США прекратили борьбу за медали во втором круге, а в женском – в первом круге. В парных женских соревнованиях американки смогли выйти лишь в четвертьфинал, в миксте — не прошли дальше первого круга.

Единственный шанс получить медаль американцы имели в мужском парном разряде. Но Остин Крайчек и Теннис Сандгрен проиграли новозеландцам Маркусу Даниэлу и Майклу Винусу в матче за бронзу. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:2 в пользу новозеландских теннисистов.

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