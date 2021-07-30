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Веснина и Карацев вышли в финал ОИ, где сыграют с Павлюченковой и Рублёвым

Веснина и Карацев вышли в финал ОИ, где сыграют с Павлюченковой и Рублёвым
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Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в финал олимпийского турнира в Токио (Япония) в миксте, в полуфинале в двух сетах обыграв сербскую пару Нина Стоянович — Новак Джокович со счётом 7:6 (7:4), 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.

Елена и Аслан один раз подали навылет, совершили две двойные ошибки и реализовали 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперников шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

За звание олимпийских чемпионов Веснина и Карацев поспорят с Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублёвым, оказавшихся сильнее австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса.

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Олимпиада — микст. 1/2 финала
30 июля 2021, пятница. 14:10 МСК
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
Е. Веснина А. Карацев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7  
6 4 		5  
         
Нина Стоянович
Сербия
Нина Стоянович
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Стоянович Н. Джокович
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