Веснина и Карацев вышли в финал ОИ, где сыграют с Павлюченковой и Рублёвым
Поделиться
Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в финал олимпийского турнира в Токио (Япония) в миксте, в полуфинале в двух сетах обыграв сербскую пару Нина Стоянович — Новак Джокович со счётом 7:6 (7:4), 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.
Елена и Аслан один раз подали навылет, совершили две двойные ошибки и реализовали 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперников шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 из 5 реализованных брейк-пойнтов.
За звание олимпийских чемпионов Веснина и Карацев поспорят с Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублёвым, оказавшихся сильнее австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся
Олимпиада — микст. 1/2 финала
30 июля 2021, пятница. 14:10 МСК
Елена Веснина
Аслан Карацев
Е. Веснина А. Карацев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Нина Стоянович
Новак Джокович
Н. Стоянович Н. Джокович
Новость по темеКарацев — о теннисном полуфинале в миксте с Джоковичем на Олимпиаде: выходим побеждать
Комментарии
- 30 июля 2021
-
17:17
-
16:59
-
16:35
-
16:28
-
15:54
-
15:51
-
14:57
-
12:58
-
12:52
-
11:57
-
11:14
-
11:10
-
10:27
-
10:04
- 29 июля 2021
-
22:41
-
21:03
-
18:44
-
18:14
-
17:42
-
17:30
-
17:25
-
16:55
-
16:14
-
15:25
-
14:56
-
14:37
-
14:27
-
14:19
-
14:08
-
13:47
-
13:32
-
13:28
-
13:16
-
12:50
-
12:47
Партнерский контент