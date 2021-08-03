Владимир Путин поздравил российского борца Мусу Евлоева с золотом Олимпиады-2020
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Президент России Владимир Путин поздравил россиянина Мусу Евлоева с победой в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Достижение Евлоева позволило России подняться на пятое место в медальном зачёте ОИ.
«От души поздравляю Вас с триумфом в Токио. Вы много и упорно трудились, чтобы завоевать высокий титул олимпийского чемпиона. В финальной схватке с опытным и именитым соперником продемонстрировали железную волю, отточенную технику, нацеленность на успех. Эта уверенная, блистательная победа – отличный подарок для Ваших тренеров и наставников, для всех любителей греко-римской борьбы в нашей стране. Молодец! Так держать!», — цитирует Путина сайт Кремля.
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