Владимир Путин поздравил российского борца Мусу Евлоева с золотом Олимпиады-2020

Президент России Владимир Путин поздравил россиянина Мусу Евлоева с победой в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Достижение Евлоева позволило России подняться на пятое место в медальном зачёте ОИ.

«От души поздравляю Вас с триумфом в Токио. Вы много и упорно трудились, чтобы завоевать высокий титул олимпийского чемпиона. В финальной схватке с опытным и именитым соперником продемонстрировали железную волю, отточенную технику, нацеленность на успех. Эта уверенная, блистательная победа – отличный подарок для Ваших тренеров и наставников, для всех любителей греко-римской борьбы в нашей стране. Молодец! Так держать!», — цитирует Путина сайт Кремля.

Новость по теме Армянский борец Алексанян после поражения от Евлоева: надо быть из России, чтобы выиграть