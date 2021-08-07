«Не показалось, что израильтянку не так оценивали». Кудрявцева — о серебре Авериной на ОИ
Поделиться
Серебряный призёр Олимпиады-2016 в личном многоборье Яна Кудрявцева прокомментировала выступление российских «художниц» в личном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Дина Аверина завоевала серебряную медаль, Арина стала четвёртой.
«Нахожусь сейчас в шоке. Очень расстроена, что так вышло. Болела за наших девочек. Сложно подобрать слова. Я не до конца понимаю новые правила. Надо признать, что израильтянка очень сильная. Мне не показалось, что её как-то неправильно оценивали, давали баллы не по достоинству. Но наша Дина была более чем достойна золотой медали», — сказала Кудрявцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
Комментарии
- 7 августа 2021
-
14:11
-
14:06
-
14:06
-
14:05
-
13:59
-
13:58
-
13:55
-
13:51
-
13:48
-
13:47
-
13:42
-
13:35
-
13:25
-
13:25
-
13:20
-
13:19
-
13:13
-
13:04
-
12:53
-
12:44
-
12:43
-
12:34
-
12:27
-
12:21
-
12:12
-
11:55
-
11:50
-
11:44
-
11:41
-
11:38
-
11:32
-
11:30
-
11:28
-
11:23
-
11:18
Партнерский контент