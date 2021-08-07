«Не показалось, что израильтянку не так оценивали». Кудрявцева — о серебре Авериной на ОИ

Серебряный призёр Олимпиады-2016 в личном многоборье Яна Кудрявцева прокомментировала выступление российских «художниц» в личном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Дина Аверина завоевала серебряную медаль, Арина стала четвёртой.

«Нахожусь сейчас в шоке. Очень расстроена, что так вышло. Болела за наших девочек. Сложно подобрать слова. Я не до конца понимаю новые правила. Надо признать, что израильтянка очень сильная. Мне не показалось, что её как-то неправильно оценивали, давали баллы не по достоинству. Но наша Дина была более чем достойна золотой медали», — сказала Кудрявцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.