Мария Ласицкене: в какие-то моменты было страшно, руки отнимались, голова кружилась

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, ставшая олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту на Играх-2020 в Токио, поделилась своими ощущениями во время выступления, а также рассказала про олимпийскую деревню.
«Ужасно жарко здесь. Я вообще ничего не помню. Это просто туман. Ты лажаешь, говоришь себе, что не имеешь права здесь быть. А потом идёшь, делаешь, делаешь, просыпается жадность: «Не отдам, не хочу». Главное — установки, которые я должна выполнять перед каждым прыжком. В какие-то моменты было страшно, в какие-то — руки отнимались, голова кружилась. Не представляю, как смотрели родители, как комментировал мой муж. Надо было принять, что я не фаворит.
Олимпийская деревня шикарная, питание, японцы милые. Всегда хотят помочь. Благодарна им за то, что Игры состоялись. Приехала и сказала себе: ты в лагере. Да, ходят ребята в формах, кто-то празднует, кто-то улетает. Только здесь я думала об Играх. Старалась отвлекаться, не накладывать на свои плечи ещё больше жести», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата».
- 7 августа 2021
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