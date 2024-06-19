Сидаков — о недопуске на ОИ-2024: если ситуация не изменится, я уже не вижу перспективы

Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский борец-вольник Заурбек Сидаков прокомментировал решение МОК о допуске 10 из 16 российских борцов на Олимпиаду-2024 в Париже. Спортсмен отметил, что может завершить спортивную карьеру из-за сложившейся ситуации.

«Я хочу поехать, но меня не допустили. Дело не во мне. Сам бы я не отказался, как я могу отказаться от мечты? Если ситуация не изменится, я уже не вижу перспективы», — сказал Сидаков Ossetia News.

Сегодня, 19 июня, стало известно, что исполнительный комитет Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) единогласным решением поддержал борцов, которые желают выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Президент организации Михаил Мамиашвили подчеркнул, что это всё равно не означает их допуск со стороны МОК.