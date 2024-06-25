ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

«Самое мерзкое решение против меня». Белорусский борец — о недопуске МОК на Олимпиаду-2024

«Самое мерзкое решение против меня». Белорусский борец — о недопуске МОК на Олимпиаду-2024
Магомедхабиб Кадимагомедов
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2020 белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов отреагировал на отсутствие своей фамилии в списках допущенных до ОИ-2024 спортсменов. Вольник выложил пост в социальных сетях на английском языке. Ранее МОК раскрыл имена спортсменов, которые соответствуют критериям нейтральности.

«Это самое необоснованное и мерзкое решение против меня со стороны Олимпийского комитета», — написал спортсмен.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил 10 российских борцов. Среди них не оказалось двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова и бронзового призёра Игр Артура Найфонова.

Материалы по теме
ФСБР: почти все российские борцы согласились участвовать в ОИ-2024 и подписали протокол
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android