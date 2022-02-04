Сборная России ещё ни разу в истории не брала медаль в этом виде олимпийской программы.

Составы и все расклады на смешанную эстафету в биатлоне. Что нужно знать о первой гонке ОИ

5 февраля на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине откроется программа соревнований в биатлоне. Сильнейший определится в смешанной эстафете, которая состоится всего третий раз в истории олимпийского турнира. Начало гонки – в 12:00 по московскому времени.

Формат смешанной эстафеты

Команда состоит из четырёх спортсменов – двух женщин и двух мужчин. Каждый биатлонист проходит один этап продолжительностью в 6 км с двумя огневыми рубежами. По одному представителю от каждой страны стартуют одновременно и, пробежав свой этап, передают эстафету следующему биатлонисту из своей команды. На Олимпиаде в Пекине первый и второй этапы побегут женщины, а третий и четвёртый – мужчины.

Каждый спортсмен проводит по две стрельбы. Первая стрельба — лёжа, вторая — стоя. Спортсмен, как и в обычной эстафете, имеет по три запасных патрона на каждой стрельбе. Если биатлонист истратит запасные патроны, то за каждый последующий промах предусмотрено прохождение штрафного круга, равного 150 м. В общей сложности на старт эстафеты выйдет 20 команд.

Результаты предыдущих Олимпиад

19 февраля 2014 года на Олимпиаде в Сочи прошла первая олимпийская смешанная эстафета, победу в которой одержала сборная Норвегии в составе Туры Бергер, Тириль Экхофф, Уле-Эйнара Бьорндалена и Эмиля Хегле Свендсена. Второе место на олимпийском пьедестале заняла команда Чехии, а тройку призёров замкнула сборная Италии.

Российская команда в составе Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной, Евгения Гараничева и Антона Шипулина заняла четвёртое место, но впоследствии результат нашей сборной был аннулирован ввиду нарушения антидопинговых правил.

Спустя четыре года золотая медаль досталась французскому квартету. На верхнюю ступень пьедестала почёта поднялись Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Детьё и Мартен Фуркад. Компанию в тройке призёров им также составили сборные Норвегии и Италии. Норвежцы и итальянцы оба раза брали медали в этом виде олимпийской программы.

Российская команда в Пхёнчхане заняла только девятое место, уступив победителю свыше двух минут. За нашу сборную в Южной Корее бежали Ульяна Кайшева (после замужества – Нигматуллина), Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Примечательно, что у тренерского штаба сборной России не было никакой альтернативы этой четвёрке, так как другие наши биатлонисты не получили допуска для участия в ОИ-2018. Таким образом, сборная России ещё ни разу в своей истории не брала медаль в этом виде олимпийской программы.

Кто побежит за сборную России на Олимпиаде в Пекине

Исправлять безмедальную традицию Союз биатлонистов России доверил Ульяне Нигматуллиной, Кристине Резцовой, Александру Логинову и Эдуарду Латыпову. Для Резцовой и Латыпова предстоящий старт и вовсе станет дебютом на Олимпийских играх. А Логинов выступал на Олимпиаде в Сочи: в индивидуальной гонке там он занял 30-е место.

«Это самый боевой состав на данный момент. Все прекрасно понимают, что в каждой дисциплине, гонке надо бороться за медали. Оптимальный состав, думаю, здесь, и вопросов никаких нет. Тренеры всё правильно сделали», — сказал «Чемпионату» трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов.

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Примечательно, что в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира прошла всего одна смешанная эстафета, победителем которой стала команда Норвегии. Российская сборная расположилась на пятой строчке протокола, но ни один из участников олимпийского квартета в Германии не бежал. Месяц назад российскую команду представляли Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Теперь состав российской команды полностью изменился.

Главные фавориты

В Оберхофе в составе норвежского квартета бежали братья Тарьей и Йоханнес Бё (в Германии стартовали мужчины, а финишировали женщины), а также Ингрид Ландмарк Тандреволд и Марте Рёйселанд. Однако ещё в конце января тренерский штаб сборной Норвегии сообщил, что вместо Тандреволд в Пекине за команду побежит Экхофф.

31-летняя Тириль на выдающемся уровне провела чемпионат мира 2021 года, выиграв шесть медалей из семи возможных. Четыре из шести медалей оказались золотыми, в том числе и в смешанной эстафете. В этом сезоне Экхофф крайне неудачно начала год на уровне Кубка мира, не сумев завоевать ни одной индивидуальной медали. Но норвежские тренеры не сомневаются в готовности своего лидера к Олимпиаде и доверяют Тириль второй этап в эстафете.

Перед стартом олимпийского турнира выяснилось, что Йоханнес Бё и Тандреволд контактировали с одним из заражённых коронавирусом в самолёте по пути в Пекин, в результате чего оба спортсмена пропустили пресс-конференции. Йоханесса и Ингрид отправили на карантин, который пока не отразился на возможности младшего из братьев Бё принять участие в эстафете. 28-летнему спортсмену разрешено тренироваться и участвовать в гонках до тех пор, пока он не сдаст положительный тест на коронавирус. И в этом вопросе ситуация может измениться в любой момент. Впрочем, от подобной участи не застрахованы и лидеры других команд.

Второе место на этапе Кубка мира заняла сборная Беларуси, которая в Пекине будет выступать тем же составом, что и в Оберхофе. Забойщиками белорусской команды станут одни из сильнейших биатлонисток мира Динара Алимбекова и Анна Сола, а их коллеги-мужчины – Никита Лобастов и Антон Смольский – возьмут на себя ответственность за успешное завершение эстафеты.

Традиционно прекрасную команду собрали в сборной Франции. Говоря об их силе, достаточно сказать, что в зачёте Кубка мира среди мужчин лидирует Кентен Фийон Майе, на 130 очков опережающий своего соотечественника Эмильена Жаклена. В отличие от своих основных конкурентов в борьбе за «Глобус», Кентен и Эмильен не пропускали этапов Кубка мира, но не только в Антхольце они сформировали своё преимущество. Женская половина французской сборной не столь звёздная, но вполне надёжная.

Составы потенциальных претендентов на медаль в смешанной эстафете на ОИ-2022



Норвегия: Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё и Йоханнес Бё;

Беларусь: Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов и Антон Смольский;

Франция: Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон Майе;

Швеция: Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон. Норвегия: Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё и Йоханнес Бё;Беларусь: Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов и Антон Смольский;Франция: Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон Майе;Швеция: Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон.

Проверенную четвёрку отправит в бой и главный тренер сборной Швеции Йоханнес Лукас. В его выборе, в принципе, не было никаких сомнений – и весь вопрос заключался только в том, кто будет бежать на первом этапе – старшая или младшая из сестёр Эберг. В итоге начинать эстафету будет более опытная Ханна, а продолжать набравшая отменную форму в этом сезоне Эльвира.

Потенциально слабым звеном в шведской команде может стать третий этап, на котором побежит Мартин Понсилуома, всегда отличавшийся высокой скоростью и крайне нестабильной стрельбой. Но если Мартину удастся совместить бег с точностью, как он это сделал в спринте на чемпионате мира 2021 года, где он занял первое место, сборная Швеции моментально становится одним из главных претендентов на золото.

Составы других команд, претендующих на тройку призёров

Смешанная эстафета в биатлоне относится к тому типу гонок, где в отдельно взятый день может выстрелить любая сборная из топ-10. Например, на ЧМ-2021 серебряную медаль завоевал австрийский квартет, который до начала гонки никто не мог отнести к числу фаворитов. Четвёртое место заняла сборная Украины, проигравшая всего одну секунду шведской команде в борьбе за бронзу.

Впрочем, сейчас украинская команда столкнулась с большими проблемами из-за коронавируса и в первой гонке Олимпиады уже точно выступит ослабленным составом. Не побежит за сборную её лидер Елена Билосюк (Пидгрушная), чей ПЦР-тест дал положительный результат. Если говорить о медальных перспективах, то никогда не стоит сбрасывать со счетов сборные Италии и Германии.

Из членов нынешней итальянской команды сразу трое спортсменов являются двукратными бронзовыми призёрами в этом виде программы (Вирер и Хофер). Виттоцци поднималась на пьедестал почёта только в Пхёнчхане, а вот Бормолини впервые побежит смешанную эстафету на Олимпиаде. Любопытно, что на его месте мог быть ещё один двукратный медалист Игр Доминик Виндиш, но выбор тренерского штаба сборной пал на Томаса.

Составы потенциальных претендентов на медаль в смешанной эстафете на ОИ-2022



Германия: Ванесса Фойгт, Денизе Херрман, Бенедикт Долль, Филипп Наврат;

Италия: Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Томас Бормолини, Лукас Хофер;

Австрия: Юлия Швайгер, Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер;

Украина: Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артём Прима, Дмитрий Пидручный. Германия: Ванесса Фойгт, Денизе Херрман, Бенедикт Долль, Филипп Наврат;Италия: Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Томас Бормолини, Лукас Хофер;Австрия: Юлия Швайгер, Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер;Украина: Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артём Прима, Дмитрий Пидручный.

Что сказали тренеры сборной России о выборе состава на эстафету

Стоит заметить, что на прошлом мировом первенстве россияне в этой дисциплине выступили крайне неудачно, заняв только девятое место. В той гонке за нашу команду бежали трое из участников нынешнего олимпийского квартета – Логинов, Латыпов и Нигматуллина. Второй девушкой в сборной России тогда была Светлана Миронова, сейчас уступившая своё место Резцовой.

«Бегут самые сильные и стабильные спортсменки, те, кто проявлял себя по сезону. Думаю, вопросов быть не должно. Обе в оптимальном состоянии», — объяснил выбор состава старший тренер женской команды Михаил Шашилов.

«В мужской части бегут сильнейшие ребята, которые, скорее всего, побегут всю программу на Олимпиаде. Состояние обоих – хорошее. Финишировать будет Латыпов, который в эстафетах наш самый надёжный спортсмен. Если в гонках Логинов может быть посильнее, то в эстафетах Эдик даже с кругами может дать результат. Он сейчас в полнейшем порядке и в функциональном плане, и в стрельбе», — прокомментировал свой выбор старший тренер мужской команды Юрий Каминский.