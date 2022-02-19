«Господи, я сейчас такая счастливая!» Реакция России на уникальный триумф Большунова

19 февраля российский лыжник Александр Большунов в блестящем стиле завоевал третью золотую медаль на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Серебряным призёром в марафоне стал ещё один россиянин Иван Якимушкин, а тройку призёров замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Из-за сложных погодных условий руководство Международной федерации лыжных гонок приняло решение о сокращении дистанции марафона с 50 до 28,4 км, но это не помешало Большунову продлить свою блестящую серию на Олимпиадах. Российский лыжник завоевал медали во всех олимпийских гонках, в которых принимал участие.

Россиянин взял четыре медали на Олимпиаде в Пхёнчхане: бронзовую в спринте и серебряные в эстафете, командном спринте и марафоне. На Играх в Пекине в активе Большунова золото в скиатлоне, эстафете, марафоне, серебро в разделке и бронза в командном спринте.

Заодно Александр установил рекорд по количеству медалей на одних Олимпийских играх среди лыжников, став первым мужчиной в истории, которому удалось взять пять медалей на одной Олимпиаде. Примечательно, что в истории лыжных гонок есть пять женщин, которым удавалось завоевать пять медалей на одной Олимпиаде. Это Любовь Егорова, Лариса Лазутина, Елена Вяльбе (все — Россия/СССР), Мануэла ди Чента (Италия) и Марит Бьорген (Норвегия).

«Господи, я сейчас такая счастливая»

«Господи, я сейчас такая счастливая. Ещё Ванька Якимушкин второй пришёл. Не было переживаний насчёт того, что они бежать не хотели. Клебо пускай не бегает. Ребята настраивались на «полтинник», хотели бежать. В итоге получилась такая кульминация. Но от этого нам не стало хуже. Можно ли было пробежать 50 км? Конечно. Сейчас погода хорошая. Решение приняли слишком рано», — поделилась эмоциями президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Лыжи стоят за Россию! Я слезу ещё раз пустил»

«Великолепная гонка! Ещё раз слезу пустил. Мы настолько сильно это воспринимаем. Это Россия! Мы стояли за Россию. Лыжи стоят за Россию! Большунов великий, для нас он король и герой! Вот кого надо ценить, а не тех, кто в Думе сидит.

Клебо правильно расценил силы. Зачем, если не можешь? Он всё равно великий. Но главное, что Большунов выиграл», — отреагировал четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

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«Большунов — король лыж и просто лучший»

«Я горжусь за Сашку! У Большунова три золотые медали! Он — король лыж и просто лучший! Есть и медаль в эстафете, где чуть-чуть не хватило до золота, но там не всё зависело от Большунова.

Якимушкин — красавец! Абсолютно достоин серебра. Мальцев молодец, четвёртое место — тоже достойно. Но мог потерпеть, и тогда было бы повторение Сочи. Мальцев мог бы решить вопрос на финишной прямой», — высказался вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

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«Система Вяльбе работает»

«Прекрасные результаты у российских лыжников. Браво! Браво Большунову — король лыж! Хоть сегодня и не 50 километров была, он – король. С такой лёгкостью и уверенностью выиграл, всю гонку вёл свою игру и уверенно забрал своё. Ну и поздравляю Ивана Якимушкина и группу Олега Олеговича Перевозчикова с первой медалью на этих Олимпийских играх.

У каждого из четырёх специалистов, которые тренируют разные группы нашей команды, есть медали. Это значит, что система Елены Валерьевны Вяльбе работает», — заметил серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский.

«Большунов всем всё доказал. Россия творит историю»

«Россия творит историю! Большунов настоящий «Король лыж» и главный герой этой Олимпиады. Он, а не Клебо. Как бы норвежцы ни пытались вставить палки в колёса, Большунов всем всё доказал. Девять гонок — девять медалей. Фантастика!

Якимушкин огромный молодец, наследник Прокуророва. Большунов знаменосец на закрытии Игр — это очевидно. Других вариантов нет. Думаю, он много где теперь будет флаг нести», — полагает известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Теперь Большунов может говорить: «Зовите меня царь, просто царь»

«Сегодняшняя гонка по эмоциям, накалу и скоростям напомнила шорт-трек или ски-кросс — когда люди на огромной скорости разрабатывают в голове быстро меняющиеся схемы, кто за кем встанет, кто куда побежит. И всё это на небольшом круге с сокращённой дистанцией. Должна была быть «терпёжка», а вышло, что «скорость».

Саша справился со своей задачей: обыграл всех не только физически, но и тактически. При этом он поглядывал назад, понимал, что дальше будет делать. У Саши был такой продуманный бег — просто что-то с чем-то! Поэтому я назвала его, как уже предлагали болельщики, «царь лыж». Теперь Саша может говорить: «Зовите меня царь, просто царь», — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.