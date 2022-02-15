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Фигурное катание, Олимпийские игры — 2022: во сколько выступает Камила Валиева

Фигурное катание, Олимпийские игры — 2022: во сколько выступает Камила Валиева
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Во вторник, 15 февраля, в Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022 стартуют личные соревнования фигуристок. Женщины представят короткую программу. Старт турнира запланирован на 13:00 мск. Прямую трансляцию соревнований покажет Первый канал.

Первой из россиянок на лёд выйдет Камила Валиева. Она должна показать свою программу в 16:52 мск.

Россию на Олимпиаде представят Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Все россиянки попали в пятую разминку.

Одна против всех. Выступление Камилы Валиевой — блокбастер, и вы обязаны его увидеть Одна против всех. Выступление Камилы Валиевой — блокбастер, и вы обязаны его увидеть
Анна Щербакова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Анна Щербакова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Камила Валиева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Камила Валиева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Александра Трусова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Александра Трусова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Произвольную программу фигуристки представят 17 февраля.

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