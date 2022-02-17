Сакамото: бронза в личных соревнованиях стала для меня в какой-то степени сюрпризом

Японская фигуристка Каори Сакамото, завоевавшая бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине (Китай) в соревнованиях одиночниц, поделилась эмоциями после завершения турнира.
«Я была такой сосредоточенной во время проката, что даже проголодалась сейчас. У России потрясающие фигуристки. Могу вам сказать, что они очень крутые, особенно когда я увидела набор элементов у Трусовой.
Приезжала в Пекин с надеждой как можно лучше выступить в командном турнире и в личных соревнованиях. Результаты однозначно превзошли мои ожидания, так что я очень довольна своим выступлением.
Перед объявлением баллов Валиевой я не была уверена, что у меня будет новая медаль. Потом увидела своё имя на третьей строчке, и это было вау. Просто невероятно. Я чуть не плакала. Бронза в личных соревнованиях стала для меня в какой-то степени сюрпризом. Очень рада. Надеюсь, две медали, которые я здесь завоевала, помогут привлечь больше людей в мир фигурного катания», — сказала Сакамото после соревнований.
Напомним, олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала японка Каори Сакамото.
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