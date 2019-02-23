«Ростов» не всесилен. На Дону сильнее оказалась Франция, и это нормально

Ростовские гандболистки во второй раз проиграли «Метцу», но никакой трагедии из этого делать не стоит. В плей-офф всё будет по-другому.

У гандбольного клуба «Ростов» всё идёт по плану. Досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов, безоговорочное лидерство в чемпионате России, где ростовчанки выиграли все 19 матчей. Матч с французским «Метцем» должен был стать генеральной репетицией перед главными битвами евросезона. Француженки победил «Ростов-Дон» в игре первого круга группового этапа, так что у подопечных Амброса Мартина наверняка было желание ответить ударом на удар.

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Начали хорошо, продолжили не очень

Интересно, что изначально «Ростов» считался очевидным фаворитом у букмекеров, однако ближе к матчу шансы немного выровнялись. Началось всё для хозяев (матч проходил в Ростове) отлично. Борщенко дважды с пенальти, Кожокарь и Аббинг создали преимущество к 10-й минуте первого тайма – 4:2. Правда, «Метц» ответил сразу тремя голами подряд и вышел вперёд – 4:5. Гости здорово действовали на контратаках, при этом не давая «Ростову» пространства в позиционных атаках. Сначала Борщенко, а потом Таженова сравнивали счёт, но с контратаками француженок надо было что-то делать.



Когда счёт стал 8:6 в пользу «Метца», главный тренер ростовского клуба вынужден был взять тайм-аут. Перерыв не сильно помог. По крайней мере, мгновенного эффекта не получилось. «Метц» увеличил отрыв до четырёх мячей – 10:6. Причём 10-й гол был забит красивым парашютом с пенальти, а такие немного пижонские мячи всегда говорят о хорошем психологическом состоянии одной команды и бьют по психологии другой.

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Гол вратаря просили?

К чести «Ростова» этот 7-метровый не сломил их. Наоборот, хозяева отыграли два мяча, причём ещё и получили численное преимущество после того, Смитс грубо сфолила на Макеевой. А тут ещё и вратарь «Ростова» Маисса Пессоа забила свой первый гол в Лиге чемпионов! Как это произошло? Очень просто. «Метц» играл без голкипера, и Пессоа этим грамотно воспользовалась. Теперь уже пришла очередь наставника гостей брать тайм-аут.

Французский клуб после перерыва сумел вновь наладить игру в атаке и обороне и при счёте 13:11 в свою пользу получил право на пенальти. Но великолепно сыграла Галина Мехдиева, отразившая сложный бросок. И сразу же «Ростов» сократил отставание до минимума. Виктория Борщенко с точки была вновь безупречна. Этот момент по сути завершил первый тайм, в котором зрители увидели гандбол высокого качества.

Боролись, старались, но не смогли

Второй тайм стартовал неудачно для хозяев, которые не смогли забить ни одного мяча за первые пять минут. Зато у француженок такой проблемы не было, и они повели уже с разницей в четыре мяча – 16:12. Серьёзное ли это преимущество? Безусловно. Отыгрывается ли оно? Конечно. К сожалению, сегодня был не тот случай. Хотелось верить до последнего, что «Ростов», который был фаворитом матча, сможет реализовать тот уровень игры, который мы видели на протяжении всего сезона.



Но «Метц» был просто лучше и стабильнее. За семь минут до конца встречи преимущество француженок стало критичным – 24:17. В матче соперников такого уровня должно произойти чудо, чтобы случился камбэк. Чуда ростовские болельщики не дождались, но и упрекнуть в чём-то свою команду не могли. Ничего страшного не произошло. Более того, это поражение можно преобразовать себе на пользу при грамотной работе тренерского штаба.



26:18 – итог матча. Теперь задача для «Ростова» трансформируется в победу в двух оставшихся играх и завоевание второго места в группе. Нет сомнений, что ростовчанкам это по силам.