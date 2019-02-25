«Мы не слабее француженок». Чем поражение поможет «Ростову-Дон» в Лиге чемпионов

В праздничную субботу болельщики до отказа заполнили трибуны стадиона в Ростове-на-Дону, чтобы помочь своей команде взять реванш у французского «Меца» за выездное поражение. Однако «Ростов-Дон» провалил второй тайм и потерпел досадную неудачу. Теперь команде Амброса Мартина, досрочно вышедшей в плей-офф, предстоит борьба за второе место в группе.



Левая крайняя ростовчанок Виктория Борщенко в интервью «Чемпионату» раскритиковала команду за недопустимую игру в матче с француженками, заявила, чтобы была бы не против встретиться с «Мецем» уже в «Финале четырёх», а также рассказала, за что извиняется перед партнёрами.

«Не должны были так проигрывать в родных стенах»

— Виктория, насколько тяжёлым оказалось поражение от «Меца»?

— Нехорошее состояние после этого матча, все девочки очень подавлены. Встреча с «Мецем» была крайне принципиальной для нас. Во-первых, потому что мы уступили им на выезде, а, во-вторых, потому что мы очень давно не проигрывали дома и, конечно, изо всех сил старались продлить серию. Вся команда сильно расстроилась из-за того, что не удалось порадовать болельщиков, которые заполнили зал и невероятно нас поддерживали. Хотя это поражение не повлияет на наше участие в плей-офф, после него остался очень неприятный осадок. Мы не должны были в родных стенах уступать с такой большой разницей в счёте.



Не хотелось проигрывать «Мецу» второй раз подряд, но теперь нам надо извлечь урок и работать ещё больше. По уровню «Мец» способен дойти до «Финала четырёх», так что, если мы хотим сражаться за трофей, то должны обыгрывать и такие команды.



— Во втором тайме у «Ростова-Дон» случился спад в нападении, долго не удавалось забить. Получилось по горячим следам понять, что произошло?

— Действительно, можно сказать, что мы проиграли матч, провалив второй тайм. В защите сражались, вратари здорово помогали, делали всё, что могли, но главная причина поражения кроется в нападении. Мы очень много своих атак не реализовали, во втором тайме впереди вообще ничего не получалось. Шесть голов за тайм – для Лиги чемпионов это просто ужасный результат. Сказалось то, что соперник отлично нас разобрал и знал, кто и что будет делать в каждой конкретной ситуации. Плюс мы сами почему-то потеряли концентрацию и перестали выполнять тренерскую установку. Наш тренерский штаб тоже очень хорошо разобрал оппонентов, мы читали их игру на три шага вперёд, но всё равно не смогли ничего сделать. Это вина каждого игрока.



— В матче с француженками «Ростову-Дон» не помогли сразу несколько ведущих игроков. В данной ситуации «Мец» объективно сильнее или ваша команда может побеждать грандов даже без лидеров?

— Конечно, на таком уровне потеря каждого игрока сильно бьёт по команде, потому что мы целый сезон нарабатывали комбинации с их участием. Но у нас собраны только профессиональные гандболистки, поэтому мы должны выходить из трудных ситуаций и бороться так, чтобы их отсутствие никак не повлияло на результат. Даже потери Вяхиревой, Манагаровой и Кузнецовой не дают нам права играть так, как мы сыграли с француженками. Это просто непозволительно для клуба такого уровня, для лучшей команды России.

— Перед игрой были разговоры, что Кузнецова и Манагарова могут выйти на площадку, но в итоге они так и не сыграли. Девушки не успели восстановиться или тренеры решили их поберечь?

— Они ещё не готовы были играть в этом матче. Юле буквально за три дня до встречи с «Мецем» делали процедуру по поводу перелома носа. Она-то готова хоть со сломанным носом выходить и помогать команде, но рисковать её здоровьем в преддверии решающих матчей сезона не было смысла. Рецидив мог надолго выбить её из игры, а мы очень надеемся, что она скоро вернётся и поможет нам побеждать как в Лиге чемпионов, так и в плей-офф чемпионата России. У Полины ещё не всё ясно насчёт руки. Я думаю, в ближайшее время они вернутся, мы их очень ждём (улыбается).

«Ростов» не всесилен. На Дону сильнее оказалась Франция, и это нормально Ростовские гандболистки во второй раз проиграли «Метцу», но никакой трагедии из этого делать не стоит. В плей-офф всё будет по-другому.

«Поражение от «Меца» станет прохладным душем»

— Есть ли у игроков «Ростова-Дон» особое желание вновь встретиться с «Мецем», но уже в «Финале четырёх», и доказать, что вы не слабее?

— Нужно двигаться постепенно. У нас осталось ещё два важных матча в группе, а затем предстоит тяжёлая борьба в плей-офф за право выступить в «Финале четырёх». Не хочется забегать вперёд, но если немного пофантазировать, то я бы очень хотела провести матч-реванш с «Мецем». Я абсолютно уверена, что наша команда не слабее, просто в этот раз многое не получилось.



— Уже 3 марта вас ждёт важнейший матч с «Будучностью» в борьбе за второе место в группе. С каким настроем «Ростов-Дон» готовится к поездке в Черногорию?

— Все прекрасно понимают значение этой встречи, и мы сделаем всё, чтобы выиграть. Выход в плей-офф со второго места даёт преимущество домашней площадки в ответном матче, так что цена победы очень велика. Сейчас нам трудно, мы проиграли француженкам, но это не повод опускать руки. Все важные матчи впереди, ничего непоправимого не произошло. Возможно, поражение от «Меца» как раз станет прохладным душем, который нас всех взбодрит и поможет понять, что не всё у нас идеально – надо больше работать и выкладываться ещё усерднее.



— Балканские команды играют очень жёстко, и «Будучность» не исключение. Нет опасений, что судьи будут многое им позволять на домашней площадке?

— На самом деле «Ростов-Дон» тоже умеет играть жёстко. В домашнем матче с «Будучностью» мы даже выглядели жёстче них (улыбается). На судей смотреть не надо. Естественно, мы играем на выезде, поэтому будет очень тяжело, но я знаю свою команду и уверена, что мы можем не уступать черногоркам в борьбе. Если мы сыграем так же, как на своей площадке, будем биться до последней минуты и в защите, и в атаке, то судейство не станет помехой. Если мы их будем гладить, а они нас – бить, то ничего хорошего ждать не стоит. Поэтому нам важно не уступить им в жёсткости и навязать свою игру.

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«Бывало, говорила: «Я за тебя не забила, извини»

— Вы в «Ростове-Дон» исполняете роль штатного пенальтиста. Трудно справляться с давлением, когда все ждут от вас только точных семиметровых бросков?

— Вот как раз в игре с «Мецем» и не получилось забить один из самых важных семиметровых (улыбается). Когда ты часто исполняешь семиметровые, появляется уверенность в себе, которая помогает забивать. Главное, чтобы она не перерастала в самоуверенность, потому что и партнёры, и болельщики считают, что ты должна забивать, и ни в коем случае нельзя подводить команду.



— Часто анализируете незабитые семиметровые?

— Постоянно. Я до сих пор в голове прокручиваю эпизод с незабитым семиметровым в ворота «Меца» (смеётся). Главное, делать это не во время встречи, а уже после. Тренер просит команду поддерживать друг друга, даже если что-то не получается. Когда я не забросила с семи метров «Мецу», то прибежала на лавочку, и тренер постукал по плечу, сказал: «Всё в порядке, ничего страшного». Мы не железные, так что нельзя сильно расстраиваться из-за предыдущих моментов. Пока матч не закончен, у тебя могут ещё возникать шансы, а если ты будешь головой в прошлых эпизодах, то упустишь новые возможности. Важно из всего извлекать пользу и стараться реабилитироваться за неудачные моменты.

— Вам нередко приходится выходить на семиметровую отметку после болезненных фолов на подругах по команде. Что чувствуете в подобных ситуациях?

— Огромную ответственность. Когда ты видишь, какой ценой твоя подруга по команде зарабатывает эти семь метров, как ей больно, то ощущаешь, что просто обязана забить. В такие моменты действительно очень непросто справиться с давлением, я каждый раз сильно переживаю и стараюсь не подвести того человека, который ценой своего здоровья дал право команде на этот пенальти. Были случаи, когда Юля Манагарова в страшной борьбе зарабатывала семиметровые, я шла к отметке и видела, как ей больно, чувствовала колоссальную ответственность – и не забивала. Потом очень тяжело было, подходила, говорила: «Я за тебя не забила, извини меня». Для меня это реально очень непросто всё, я к каждому семиметровому отношусь очень серьёзно, потому что ты всегда бросаешь за кого-то.



— Перед матчем с «Будучностью» вам предстоит завершить регулярный чемпионат Суперлиги домашним поединком со «Звездой». Проблем с настроем не будет, учитывая, что «Ростов-Дон» уже гарантировал себе победу в регулярке?

— Точно не будет (улыбается). Во-первых, все хотят реабилитироваться перед болельщиками за поражение от «Меца». Во-вторых, впереди важнейший матч с «Будучностью», так что игра со «Звездой» даст нам отличный шанс собраться и наладить какие-то моменты.