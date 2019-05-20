Эти девчонки уничтожают соперниц и обжигают своей красотой. Есть ли вообще в мире кто-то лучше российских гимнасток?

Равных им нет! Российские «художницы» снова показали себя во всей красе

Мы привыкли относиться к победам России в художественной гимнастике как к чему-то само собой разумеющемуся. И записывать заранее медали в общий зачёт. Чемпионат Европы, прошедший на минувшей неделе в Баку, доказал, вроде бы, банальную вещь. За этими успехами стоит колоссальный труд, который не виден болельщикам и даже специалистам. И сейчас вы поймёте, почему это не должно восприниматься как должное.

В Баку Россию помимо юниорок представляли сёстры-близняшки Дина и Арина Аверины, а также Александра Солдатова. И уже в первый день турнира случились неприятные для нас сенсации. Арина пролетела мимо финала с обручем, а Александра расположилась лишь на шестом месте в упражнениях с мячом.

Солдатова была подавлена. И тут на помощь пришла глава Всероссийской федерации художественной гимнастики великая Ирина Винер-Усманова. На следующее утро она обняла Александру и сказала, что вся борьба ещё впереди.

На первый взгляд, простые слова, но насколько же Винер-Усманова тонкий психолог, ведь лучшего момента для них найти было попросту невозможно.

Итог – два серебра для Солдатовой, которая после выступлений честно призналась, что могла вообще пропустить турнир.



«Если подводить итоги, то я счастлива, что здесь выступала. Я говорю это себе в первую очередь каждый раз. Никто не знает моей, нашей ситуации. Зная, что могла не поехать, я рада, что здесь. Рада, что выступала, и надеюсь, что порадовала всех. Не всё показала, что могла, но результатом довольна».

Сёстры Аверины пошли ещё дальше и завоевали по две золотые медали. Арина после провала в упражнениях с обручем отыгралась сполна на мяче и булавах.

«Выходила сегодня с абсолютно чистой головой и работала. Сложно ли было забыть тот обруч? Нет, мне в этом помогла Ирина Александровна. И Дина тоже. Они как психологи, которые сумели в нужный момент найти нужные слова и поддержать меня».

Дина Аверина помимо того что подрабатывала психологом для сестры, блестяще выступила в упражнениях с обручем и лентой.

После первого дня соревнований преимущество России над Беларусью было совсем небольшим и даже закрадывались шальные мысли, а вдруг случится сенсация? Не случилась. Россия в очередной раз победила всех в команде.

И не только во взрослом зачёте. Наши юниорки также порадовали золотом, что в художественной гимнастике в ближайшие годы мы никому ничего не отдадим.

А завершить хотелось бы словами Ирины Винер-Усмановой по итогам чемпионата Европы, на котором Россия выиграла практически всё, что возможно. Вот это подход!

«Как говорил один мой учитель: «Бог знает на пять, я – на четыре, а вы и все остальные – на тройки». Работы ещё очень много предстоит. Очень много неточностей я заметила, много замечаний есть, которые будем отрабатывать».