Проигравшие восхитили не меньше чемпионок! Но финал всё же выиграл «Ростов-Дон»

«Ростов-Дон» приучил болельщиков к доминированию на российской арене. В финале чемпионата страны южанки третий год кряду встретились с тольяттинской «Ладой» и, разумеется, были явным фаворитом. Однако на этот раз многие специалисты отмечали и предпосылки для сенсации. Всё-таки «Ростов-Дон» совсем недавно потерпел тяжёлое поражение в финале Лиги чемпионов, а тольяттинские гандболистки подошли к решающей битве в хорошей готовности и с зашкаливающей мотивацией.

Первый финальный матч показал, что интрига в финале чемпионата России живее всех живых. «Лада» на своей площадке дала гегемону жесточайший бой и уступила только в овертайме. Но «Ростов-Дон» свою задачу выполнил и вернулся домой, чтобы после второго матча завершить сезон очередным трофеем.

Помешать Ростову могла только громкая сенсация. Но именно к ней «Лада» шла весь сезон.

Забудьте про Лигу чемпионов. «Ростов» и «Лада» сыграли круче. И ещё сыграют Подвиг на последних секундах, два овертайма, удаление лидера – это только первый матч в Тольятти. Во вторник продолжение в Ростове.

Продолжение первого матча

На исходе первой минуты Елена Михайличенко пробила Анну Седойкину. В ответной атаке Анастасия Лагина здорово прочитала игру Анны Вяхиревой, а вскоре совершила сейв после выстрела Юлии Манагаровой. Минимальный перевес «Лады» сохранялся до пятой минуты, когда Ольга Фомина реализовала семиметровый после фола Ксении Макеевой. Тут же Манагарова взорвала трибуны эффектным парашютом. Ростовчанки за первые 6 минут успели заработать три жёлтые карточки, то есть каждый следующий фол должен был караться удалением. Седойкина отразила бросок Фоминой с пенальти, но вот с игры Ольга голкипера переиграла – 3:1.

Постепенно хозяйки площадки вошли в игру, а игроки «Лады» стали чаще ошибаться. После гола Манагаровой в быстром отрыве счёт сравнялся – 3:3, а на классный бросок Екатерины Гайдук «Ростов-Дон» ответил пенальти Лоис Аббинг. Накал поединка полностью соответствовал статусу, однако это не мешало гандболисткам творить красоту. Полина Кузнецова перебросила вратаря после роскошного паса Анны Сень. До середины первого тайма ход встречи не менялся: «Лада» выходила вперёд на один мяч, но подопечные Амброса Мартина восстанавливали равновесие.

В секунде от чуда. «Ростов-Дон» проиграл в финале Лиги чемпионов Венгерский «Дьёр» оказался сильнее. Ровно на один мяч. Или на один судейский свисток. Или на один вратарский сейв. Но сильнее.

Заминка в пользу Ростова

Как ни странно это звучит применительно к ростовчанкам, но впервые выйти вперёд им удалось только на экваторе стартовой половины. Сень безупречным по технике броском принесла лидерство хозяйкам – 8:7, но и им оторваться хотя бы на два гола не удавалось. У «Лады» локомотивом предсказуемо выступала Дарья Дмитриева. После ей мощного дальнего выстрела счёт вновь стал равным – 10:10. Мартин постарался встряхнуть своих девушек тайм-аутом, и добился желаемого. Седойкина отразила трудный бросок соперницы после гола Сень, а Вяхирева ловко отклеилась от оппоненток и впервые добыла своей команде перевес в два мяча – 12:10. Дмитриева могла сократить отставание, но не забила семиметровый в ворота Майсы Пессоа. Вяхирева свой шанс не упустила, и уже Александр Хомутов вынужден был брать тайм-аут. Наставник попросил подопечных действовать разнообразнее в атаке, но «Ростов-Дон» уже набрал ход.

За пять минут до конца первой половины под сводами арены в Ростове-на-Дону прозвучала сирена. На исправление ошибки потребовалось несколько минут. Если кого-то эта пауза и выбила из колеи, то только не Анну Седойкину. А после блестящего обыгрыша Вяхирева довела преимущество «Ростова-Дон» до четырёх голов – 15:11. Концовка первого тайма прошла в быстрых результативных атаках, а сирена зафиксировала на табло 17:13 в пользу ростовчанок.

«10 секунд перед глазами». Как гандболистки «Ростова» пережили финал ЛЧ? Каждый по-своему: кто-то даже из гостиницы не вышел, кто-то нашёл в себе силы погулять, а кто-то через силу давал интервью.

«Лада» держит удар

У «Лады» оставалось 30 минут, чтобы совершить камбэк и уйти от поражения в финале. Волжанки время терять не стали и сразу бросились отыгрываться. Михайличенко сначала пробила Седойкину после паса Дмитриевой, а затем реализовала третий пенальти за матч – 18:16. Дмитриева была близка к тому, чтобы свести отставание к минимуму, но едва не сломала штангу. В ответной атаке отличилась Манагарова. Аббинг оказалась точна с семи метров, но вскоре получила удаление, которым здорово воспользовались соперницы. Кристина Тарасова сначала забила с края, а потом выдала роскошный пас Полине Горшковой – 20:18. Уже в равных составах Тарасова выскочила один на один с Седойкиной, но не лучшим броском позволила вратарю спасти свою команду.

Тем не менее хозяйки испытывали трудности впереди, что явно не нравилось Мартину. После тайм-аута Аббинг от души зарядила в перекладину. Она же прервала пятиминутное голевое молчание фавориток, реализовав пенальти – 21:18. «Лада» как могла сохраняла интригу и, несмотря на гораздо менее глубокую скамейку, не позволяла хозяйкам окончательно оторваться. На исходе пятой десятиминутки Михайличенко вновь реализовала пенальти, сократив отставание до минимума – 22:23, а Лагина взяла семиметровый от Аббинг. Дмитриева пыталась отблагодарить голкипера и восстановить статус-кво, но промахнулась, а Макеева позволила болельщикам вздохнуть полегче – 24:22.

Гандбол. Женщины. Чемпионат России

Финал. Второй матч



«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – «Лада» (Тольятти) – 29:26 (17:13)

Счёт в серии: 2-0.

Подвиг без награды

Тяжесть погони дала о себе знать, волжанки стали ошибаться. Вяхирева здорово исполнила семиметровый и почти тут же отправила в быстрый отрыв Манагарову – 26:22. Хомутов отчаянно пытался изменить ситуацию, и пауза действительно помогла «Ладе» вернуться в игру. Надёжно играла в воротах Лагина, продолжала уверенно атаковать Тарасова. Михайличенко бросала при 26:28, но смягчённый блоком мяч парировала Галина Мехдиева, которая уже после гола Сень отразила и выстрел Тарасовой.

За минуту до конца основного времени стало ясно, что чудо совершить «Ладе» не удастся. Хомутов использовал последний тайм-аут, но отыграть три гола у «Ростова-Дон» за минуту нереально. Болельщики ростовчанок последнюю минуту провели на ногах, скандируя «Ростов, Ростов», а после финальной сирены в едином порыве затянули «молодцы, молодцы».

Никто и не спорит. «Ростов-Дон» одержал две сложнейшие победы и в третий раз кряду выиграл чемпионат России. Но и гандболистки «Лады» за эти 130 минут игрового времени заслужили хвалебные слова не меньше титулованных соперниц. Финал роскошного сезона получился роскошным, а оттого ещё больше хочется, чтобы праздник гандбола на этом не заканчивался.