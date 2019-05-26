Россия почти покорила «Арктику». Есть серебро в кёрлинге за полярным кругом!

В Дудинке завершился самый северный международный турнир по кёрлингу. Россиянки дошли до финала, но на льду в Заполярье выиграла Шотландия.

C 23 по 26 мая на ледовой арене «Таймыр» в Дудинке прошёл самый северный международный турнир по кёрлингу WCT Arctic Curling Cup. В 2019 году в турнире серии World Curling Tour приняли участие 10 женских команд из семи стран. Россия была представлена четырьмя сильнейшими командами с поистине звёздным составом: чемпионки России 2019 года из команды Алины Ковалёвой, чемпионки Европы и призёры чемпионата мира из команды Анны Сидоровой, чемпионки мира среди юниоров этого года – команда Влады Румянцевой, а также команда Красноярского края, усиленная знаменитыми мастерами – Екатериной Галкиной и Ольгой Жарковой. С сильнейшими российскими командами соперничали лучшие команды из традиционных «кёрлинговых» стран – Канады, Шотландии, Швейцарии, Швеции.

Ещё до начала турнира, генеральным партнёром которого является компания «Норникель», эксперты сходились во мнении, что как минимум семь-восемь команд могут реально претендовать на выход в финал. Накал страстей в ходе турнира подтвердил, что несмотря на завершение мирового сезона, команды приехали на Таймыр не только для того, чтобы познакомиться с красотами российского Заполярья и гостеприимством жителей этих суровых широт.

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В 2017 году команда знаменитой Анны Сидоровой победила в Арктическом кубке, одержав пять побед в пяти матчах. На этот раз Анне пришлось очень трудно уже на групповом этапе. Лишь по дополнительным показателям её команда опередила юных российских чемпионок мира среди юниоров (скип Влада Румянцева) и команду прославленной двукратной чемпионки мира Бинии Фельчер из Швейцарии. А лучшей в этой группе стала команда канадки Керри Эйнарсон, которая совершила настоящий прорыв за последние два сезона, выдвинувшись в лидеры не только канадского, но и мирового кёрлинга.

WCT Arctic Curling Cup-2019



Полуфиналы

Россия (Алина Ковалёва) – Канада (Керри Эйнарсон) – 5:4 (2:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Шотландия (Ив Мёрхэд) – Россия (Анна Сидорова) – 8:2 (0:0, 1:0, 1:0, 3:0, 0:2, 3:0, x:x).



Матч за третье место

Канада (Керри Эйнарсон) – Россия (Анна Сидорова) – 5:4 (0:1, 1:0, 2:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 0:1).



Финал

Шотландия (Ив Мёрхэд) – Россия (Алина Ковалёва) – 5:4 (1:0, 0:2, 0:0, 2:0, 1:0, 1:0, 0:1, 0:1).

В другой группе без поражений выступила лучшая шотландская команда скипа Ив Мёрхэд, которая уже имеет опыт успешных выступлений в России – золото чемпионата Европы 2011 года в Москве и бронза Олимпийских игр в Сочи. Второе место вслед за шотландками заняли чемпионки России из команды Алины Ковалёвой. Команда Красноярского края показала достойную игру, одержав две победы и заняв третье место в группе.

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В полуфиналах успех праздновали команды из одной группы – шотландки уверенно переиграли команду Сидоровой со счётом 8:2, не позволив Анне защитить титул победителя турнира 2017 года. В другом полуфинале в гораздо более упорной борьбе Алина Ковалёва победила Керри Эйнарсон со счётом 5:4.



В финале команда Ковалёвой лучше начала матч, поведя 2:1 после третьего энда, но затем шотландки выиграли три энда подряд, что и принесло им в итоге победу со счётом 5:4. Шотландки одержали на турнире шесть побед в шести матчах. За первое место они получили $ 16 тыс. из общего призового фонда в 50 тыс. Третье место заняла команда Канады, которая переиграла команду Анны Сидоровой со счётом 5:4.



В рамках Арктического кубка уже второй год подряд прошёл детско-юношеский турнир юных дудинских кёрлинигстов из школ и интерната города, в котором приняли участие команды, составленные из игроков от 10 до 17 лет. А на мини-площадке игрок команды Алины Ковалёвой Ульяна Васильева провела мастер-класс для учащихся интерната. Награждение участников детского турнира прошло при переполненных трибунах непосредственно перед вручением наград победителям взрослого Арктического кубка. Титулованные российские кёрлингистки Екатерина Галкина, Анна Сидорова и Алина Ковалёва наградили юных таймырских спортсменов.

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Конечно, праздник спорта не ограничился лишь матчами высочайшего уровня на арене «Таймыр», качество льда на которой было в очередной раз высоко оценено знаменитыми кёрлингистками. Около арены были установлены чумы коренных народов Таймыра, где гости и участники турнира могли познакомится c культурой, укладом жизни, костюмами, традиционными промыслами народов Севера. В центре внимания были северные олени, с которыми было сделано немало фотографий, а желающие могли совершить и небольшую поездку на оленьей упряжке. Другим центром притяжения стали дружелюбные ездовые собаки. На сцене рядом с ареной выступали местные вокальные и танцевальные коллективы.



А на самой арене полный зал зрителей собрала церемония открытия. Каждый год организаторы готовят что-то новое, в этот раз световое и музыкальное шоу было посвящено стихиям, которые играют традиционно важную роль в жизни людей Севера. Огненное шоу эффектно дополнило картину.

Вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Дмитрий Пристансков в своём приветственном слове на церемонии отметил: «Это уникальное мероприятие мирового масштаба. Никто в мире такого не делал и не делает. Фраза «социальная ответственность» для нас – это не просто символы на бумаге в годовых отчетах. Это суть, дух, смысл нашей работы. Наша задача – делать комфортной среду для горожан, сотрудников, всех, кто приезжает».



Пожалуй, можно утверждать, что турнир уже занял своё весомое место не только в календаре мирового сезона в кёрлинге, но и в сердцах жителей Таймыра, которые успели полюбить этот неспешный, но захватывающий вид спорта.