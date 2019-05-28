Американцы требуют разрешить марихуану в спорте. Хотят чаще побеждать?

«Марихуана должна быть доступна всем спортсменам»
На прошлой неделе более 150 спортсменов обратились во Всемирное антидопинговое агентство с просьбой легализовать марихуану в спорте. Во как!
Документ подписали известные игроки в американский футбол, регбисты, велогонщики, легендарный боксёр Майк Тайсон и другие. Львиная доля – американцы. Они сделали это через организацию Athletes for care, которая занимается изучением положительного влияния каннабиса на организм человека. Базируется эта контора, как вы уже догадались, тоже в США.
«Мы гордимся, что нас поддержало такое количество уважаемых во всём мире спортсменов. Мы также просим болельщиков поддержать нашу инициативу. Мы обнаружили улучшение качества жизни благодаря конопле, включая значительные терапевтические и оздоровительные преимущества. Эти препараты должны быть доступны всем спортсменам», – говорится в письме.
Америка думает, что она – весь мир
Подобная инициатива вызвала противоречивую реакцию общественности. И правильно! В США, Канаде и некоторых якобы прогрессивных странах Европы марихуана легализована полностью или частично. Это дело самих стран и их граждан. Но, во-первых, легализовать «травку» в жизни и в спорте – разные вещи. Во-вторых, главным инициатором выступила страна, которая уверена, что является единственной на земле и все должны к ней прислушиваться.
Стоит огорчить американцев: это не так. Если за океаном не видят ничего критичного в том, что 18-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс любил баловаться бонгом, это не значит, что так должно быть везде. То же самое касается и Майка Тайсона, который не раз признавался в любви к марихуане, а теперь пишет письма в ВАДА с просьбой сделать «траву» легальной в спорте.
А как же быть спортсменам из большинства стран, где марихуана запрещена законом в обычной жизни? Как это будет работать для них? Если российскому атлету разрешить использование этого вещества, он просто не сможет им пользоваться из-за УК РФ. И в чём тогда смысл?
Помогает от стресса и мешает дышать
У Всемирного антидопингового агентства есть список запрещённых веществ, обновляемый каждый год. Чтобы вещество попало в этот лист, оно должно соответствовать двум критериям из трёх: позволять улучшать спортивные результаты, представлять потенциальный или реальный риск для здоровья спортсмена или нарушать дух спорта.
Этот список и критерии были введены в 2004 году. И с тех пор марихуана всегда была в нём.
На сайте USADA (забавно, учитывая контекст, не правда ли?) чётко объясняется, почему «трава» подходит под указанные критерии. Во-первых, там говорится, что употребление марихуаны не только не тормозит и не ухудшает физическую активность человека, а напротив, позволяет повысить работоспособность спортсмена. В частности, каннабис приводит к мышечному расслаблению, что способствует более быстрому восстановлению после тренировки. Кроме того, он повышает концентрацию внимания и позволяет избегать стресса во время соревнований.
В то же время есть и риски для здоровья. Они включают негативное воздействие на дыхательное, сердечное и психическое здоровье. В частности, можно получить острое заболевание грудной клетки и легочную инфекцию. Риск сердечного приступа также увеличивается в разы. А хроническое употребление марихуаны ведёт к паранойе и психозу.
И несмотря на то что вся эта информация размещена на официальном сайте американского антидопингового агентства, большая группа американцев требует разрешить употребление марихуаны и пишет письмо в ВАДА. О моральных аспектах даже говорить не хочется.
Прогнётся ли ВАДА под Америку?
Пока не прогибается. Представитель ВАДА Джеймс Фицджеральд отреагировал на письмо и заявил, что организация каждый год изучает новые выводы учёных в области спорта и смотрит, что можно изменить в списке запрещённых веществ. Фицджеральд отметил, что легализация статуса каннабиса в некоторых уголках мира не говорит о том, что легализацию можно автоматически применить и в спорте. И три критерия тоже никуда не делись.
Хорошо, что в ВАДА это понимают. По крайней мере пока.
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